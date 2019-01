von Gerhard Blessing

VS-Herzogenweiler (geb) Wenige Tage vor seinem 90. Geburtstag am 10. Februar verstarb jetzt der Herzogenweiler Alt-Hirschenwirt Otto Hug unerwartet und plötzlich. Er war in der zwölften Generation Inhaber des Landgasthauses „Hirschen“ in Herzogenweiler.

Wie der "Hirschen" zu seinem Namen kam

1721 wurde im Vertrag zur Zweitgründung des Dorfes Herzogenweiler zwischen den Glasmachern aus Altglashütte und dem Hause Fürstenberg unter anderem festgelegt, dass den „Glasern gewährt werde, dass jemand aus Ihnen eine Wirtschaft betreibt.“ 1805 wurde als Attraktion des Hauses ein kapitales Hirschgeweih eines Zwanzigenders käuflich erworben, der von Wilderern am Wieselsbach geschossen worden war. Dieses Geweih wurde dann an zentraler Stelle in der Wirtsstube aufgehängt. Abgeleitet von diesem Vorkommnis wurde der Gasthof fürderhin „Hirschen“ genannt. Um diesen rankten sich in der Folgezeit viele Sagen und Geschichten auch im Zusammenhang mit den Fürsten zu Fürstenberg, und sogar Kaiser Wilhelm II. soll hier einmal nach einer Jagd Rast gemacht haben.

Auf seinem Bulldogg war Otto Hug zuhause – bei Wind und Wetter. Bild: Gerhard Blessing | Bild: Gerhard Blessing

Otto Hug wurde schon in jungen Jahren Hirschen-Wirt, als sein Vater, Hermann Hug, 1953 quasi aus heiterem Himmel verschied. Otto heiratete 1955 Julia Wehrle aus Tannheim. Dem Paar wurden vier Kinder geboren. Eines davon, Bernd, wurde 1962 Opfer eines tragischen Unfalls. 1961 wurde das alte Gasthaus aus der Gründerzeit abgerissen und neu aufgebaut. Ein weiterer grundlegender Umbau erfolgte 1989. Julia, die geliebte Frau, verstarb vor sechs Jahren, seitdem wohnte Otto bei Tochter Ulrike und ihren Kindern.

Arbeit als Tugend – nicht als Last

Arbeitsfreude und Tatendrang, dass waren und blieben bis zum Schluss die Haupttugenden des Verstorbenen. Auf nicht weniger als drei Arbeitsfeldern hat er sich über Jahrzehnte hinweg bewährt. Als Gastwirt, als Landwirt und auch als Holzschleifer mit seinen Rössern Fritz und Lore in den fürstenbergischen Waldungen am Ort und im Vöhrenbacher Wald.

Bis in den Herbst des letzten Jahres hinein saß Otto Hug noch auf seinem Bulldogg und bearbeitete die eigenen Felder oder erntete das Obst von den Bäumen. Und als es mit dem Aufsteigen auf das Gefährt beschwerlicher wurde, ließ er einfach einen zusätzlichen Treppenabsatz anschweißen – und ab ging's zu neuen Taten. Sehnsüchtig erwartete er schon das nächste Frühjahr, um wieder loslegen zu können.

Die Heimat stets im Herzen

Sprichwörtlich war seine Geselligkeit und sein unverwüstlicher Optimismus. Er kannte Hinz und Kunz, bis weit über die Dorfgrenzen hinaus, und viele kannten ihn. Jedem lieh er sein Ohr und selbst war er interessiert an allem, vor allem das weitere Schicksal des Hirschen, der heute „Ritter“ heißt, lag ihm stets am Herzen.

Was von ihm nunmehr bleibt, ist die Erinnerung an einen Menschen, der das Leben wahrhaft liebte, auch dann, wenn es mal keine Rosenblüten regnete, und darin ist er sicherlich vorbildlich, gerade in heutiger Zeit.