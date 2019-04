von Autorenzeile

Unermüdlich im Einsatz sind derzeit wieder die ehrenamtlich tätigen Helfer des Freundeskreises Oradea/VS-Villingen, die den Oster-Hilfstransport vorbereiten. Zwei rumänische Sattelschlepper wurden bereits randvoll beladen und nach Rumänien geschickt, um das restlos mit Hilfsgütern überfüllte Lager zu entlasten. Mit drei weiteren Großlasten, begleitet von einem Kleinbus, fahren fünf aktive Helfer dann in der kommenden Woche zum 93. Mal nach Oradea, Temesvar und Brasov, um insbesondere jenen Organisationen zu helfen, die dringend auf Auslandshilfe angewiesen sind.

Die mit insbesondere sperrigen Hilfsgütern wie Schulmöbeln, Krankenbetten und Büromöbel beladenen Lastwagen sind bereits gut angekommen und dankbar angenommen worden. Andere Hilfsgüter wie Kleidung, Schuhe Lebensmittel und Kleinmöbel verteilt dann das fünfköpfige, im Kleinbus mitfahrende Villinger Helferteam ganz gezielt selbst an den verschiedenen Einsatzstellen. Dazu gehören Kinder- und Altenheime, Straßenkinderprojekte, Behinderte, die Caritas, das Deutsche Forum, Schwester Renate, die sich um arme Landgemeinden und die vielen Armenvierteln kümmert, und besonders bedürftige Menschen in armen Karpatendörfern. Über die von Villinger Schulen und Kindergärten gesammelten Fasnetbonbons werden sich von allem die Kinder freuen.

Dass der Hilfstransport wieder stattfinden kann, dazu haben viele hilfsbereite Menschen aus nah und fern beigetragen. Hilfsgüter wurden zwar in großen Mengen gespendet, doch die teuren Transportkosten, welche ganz mit privaten Spenden aufgebracht werden müssen, bereiten dem Helferkreis oft große Probleme. So sind die ehrenamtlichen Helfer gezwungen, beim Abholen von Möbeln stets auch um eine Transportspende zu bitten. Manche Menschen spenden hierfür bereitwillig, weil sie sich darüber freuen, dass die oft wertvollen Einrichtungen von Verstorbenen wieder einem guten Zweck zugeführt werden.

Viel Freude erlebt der Freundeskreis auch durch fleißige Frauen, welche das ganze Jahr über für die bedürftigen Kinder in den Heimen Rumäniens Mützen, Schals, Socken und Pullis stricken. Vielerorts herrscht immer noch unfassbar bittere Armut. Jede noch so kleine Hilfe wird daher überall mit großer Dankbarkeit angenommen.

Ein besonderes Lob gilt auch den ehrenamtlich engagierten Packerinnen, die das ganze Jahr über alles so sortieren, dass jede soziale Einrichtung in Rumänien auch das erhält, was sie am Nötigsten braucht. Ebenso viel Dank verdienen die ebenfalls ehrenamtlich tätigen Helfer, die – von Asylbewerbern aus verschiedenen Ländern unterstützt – fast täglich unterwegs sind, um Hilfsgüter einzusammeln. Der Freundeskreis dankt somit wieder allen hilfsbereiten Menschen, die dazu beigetragen haben, dass auch dieser Oster-Hilfstransport stattfinden kann, heißt es in einer Mitteilung.

Letzter Abgabetermin von Hilfsgütern ist am Montag, 15. April, von 9 Uhr bis 12 Uhr im Gemeindehaus der Pfarrei St. Bruder Klaus, Offenburger Straße 29. Ehrenamtliche Helferinnen und Helfer sind dabei willkommen. In den Osterferien ist das Hilfsgüter-Lager des Freundeskreises an der Wöschhalde 7 dann geschlossen.