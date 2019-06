VS-Rietheim vor 2 Stunden

Ortsvorsteherin Gudrun Furtwängler macht in Rietheim den Weg frei

Nachdem die CDU bei der Ortschaftsratswahl in Rietheim Ende Mai ihre Mehrheit verloren hat, zieht Gudrun Furtwängler nun die Konsequenzen: Sie tritt nicht erneut zur Ortsvorsteher-Wahl an. Furtwängler will auch ihr Mandat im Ortschaftsrat niederlegen.