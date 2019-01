von SK

Die Freien Wähler sind nach eigenen Angaben „so früh und mit so großer Unterstützung wie noch nie“ in den Wahlkampf zur Ortschaftsratswahl in VS-Rietheim gestartet, die Teil der Gemeinderatswahl am 26. Mai sein wird: Sie haben jetzt ihre Kandidaten bereits nominiert.

CDU besetzt seit 15 Jahren das Ortsvorsteher-Amt

Bernd Bucher, stellvertretender Ortsvorsteher, begrüßte die Kandidaten, den Vorsitzenden des Ortsverbandes der Freien Wähler, Dominik Beha, die Schriftführerin Amapola Rodriguez Schneider, die Kassiererin Sybille Seemann sowie die Stadträte Ernst Reiser und Bertold Ummenhofer.

Er betonte laut Mitteilung „die Notwendigkeit eines gut funktionierenden Ortschaftsrates“, der derzeit mit sechs Mitgliedern der CDU und vier Mitgliedern der Freien Wähler besetzt sei. Die Ortsvorsteherin stelle seit 15 Jahren die CDU aufgrund ihrer Mehrheit, und zwar mit Gudrun Furtwängler.

Bertold Ummenhofer: „Kleine Sensation“

Das erklärte Ziel von Bernd Bucher und den Anwesenden sei es nun, dieses Kräfteverhältnis „wenigstens umzukehren, um damit die Chance zu haben, dass die Freien Wähler den Ortsvorsteher stellen“. Für die Übernahme dieses Amtes sei Bernd Bucher, selbständiger Zimmermeister, nach diversen Gesprächen mit Bürgern aus Rietheim bereit.

Hierbei handelt es sich laut Meinung von Freie-Wähler-Stadtrat Bertold Ummenhofer um „eine kleine kommunalpolitische Sensation“, ein Vorgang, der in der Geschichte der gemeinsamen Stadt laut Aussage von Stadtrat Reiser kaum einmal stattgefunden habe.

"Große Zuversicht" bei den Freien Wählern

Die Freien Wähler Rietheim gehen nach eigenen Angaben mit großer Zuversicht in die Wahl: Mit einer Kandidatenliste von 13 Personen seien alle beruflichen Bereiche abgedeckt, insgesamt drei Frauen stellten sich zur Wahl.

Das sind die Bewerber:

Die Bewerber in der Reihenfolge auf dem Stimmzettel: Bernd Bucher, Eberhard Bertsche, Tanja Folk-Epple, Dagmar Heine, Michael Käfer, Bernd Kantimm, Sandra Kraus, Volker Lelle, Uwe Popko, Helmut Roth, Matthias Schuhmaher, Martin Heine und Andras Hoffmann.

Die Nominierung wurde von der Kreisvorsitzenden der Freien Wähler, Amapola Rodriguez Schneider, geleitet. Dominik Beha habe sich bei den Rietheimern bedankt und Unterstützung zugesagt.

Ebenfalls dabei gewesen sei Michael Grieshaber, welcher für den Stadt- und Kreistag auf der Freien Wähler Liste kandidiere. Martin Heine habe noch andeutungsweise vorgesehene Werbemaßnahmen erläutert. Zeitgemäß sollten auch die sozialen Netze in den Wahlkampf eingebunden werden.