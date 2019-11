von Hans-Jürgen Götz

VS-Pfaffenweiler (hjg/jef) Die Pläne sind nicht neu. Der Investor Baywa, ein international tätiger Handels- und Dienstleistungskonzern, möchte bei den Spitalhöfen eine zehn Hektar große Photovoltaikanlage bauen.

Am Wochenende informierten sich die Ortschaftsräte vor Ort über die Pläne. Es gibt aber auch Gegner. Landwirte und einige Anwohner lehnen das Großprojekt ab.

Sie bemängeln den enormen Verbrauch an fruchtbarem Ackerland und kritisieren, dass so ein Projekt nicht mit regionalen Kräften umgesetzt werden soll. Rund 30 Landwirte protestierten am Rande der Ortsbegehung (wir berichteten).

Frank Rosenfelder, der genau gegenüber seinen Hof hat, befürchtet, dass immer mehr solche Anlagen hinzu kommen und so den Pachtdruck auf die Landwirte erhöhen. Das bedeutet, dass diese sich in einem immer weiter reichenden Umkreis nach benötigten Ackerflächen umschauen müssen, was unter dem Strich die Kosten nach oben treibt. Die Richtung, wie es mit der geplanten Anlage in Pfaffenweiler weitergeht, darüber werden in einem ersten Schritt die Ortschaftsräte am 25. November bei ihrer nächsten Sitzung abstimmen. Das Ergebnis ist aber nur als eine Empfehlung anzusehen. Die endgültige Entscheidung trifft der Gemeinderat Villingen-Schwenningen in einer der kommenden Sitzungen. Es ist jedoch nicht unwahrscheinlich, dass die Gemeinderäte der Empfehlung der Ortschaftsräte folgen werden.

Bekommt der Solarpark grünes Licht, kann wie bei anderen Bauvorhaben auch ein Planungsverfahren in Gang gesetzt werden. Bei diesem Vorgang mit weiteren Sitzungen und Planungsschritten haben politische Vertreter der Gemeinde dann erneut die Gelegenheit, die letztliche Umsetzung mit entsprechenden Vorgaben zu begleiten und sich einzubringen, wie zum Beispiel bei der Frage nach der Art der Umzäunung, um für eine möglichst landschaftsschonende und verträgliche Gestaltung der Anlage zu sorgen. Ortsvorsteher Martin Straßacker zeigt sich indes zufrieden mit dem laufenden Prozess: „Wir haben jetzt alles ausgelotet.“ Alle Argumente seien gehört geworden. Alle Beteiligten hätten die Möglichkeit gehabt, sich umfassend zu informieren und sich zu äußern. Jetzt sei es jedem einzelnen Ortschaftsrat überlassen, eine Entscheidung zu treffen, so Straßacker, dem selbst grüne Energie lieber ist, als Atomkraftwerke. Ende 2018 hatte der Obereschacher Ortschaftsrat ein ähnliches Vorhaben klar abgelehnt.