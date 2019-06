von Roland Dürrhammer

VS-Pfaffenweiler (rod) Einen großen Schritt weitergekommen ist Ortsvorsteher Martin Straßacker, der sich seit langem schon um eine Ansiedlung von Einzelhandel in Pfaffenweiler bemüht, immerhin größter Stadtbezirk von Villingen-Schwenningen. Möglich wurde diese durch den Aufstellungsbeschluss zur zweiten Änderung des Bebauungsplans Auf der Eck III. Dabei geht es um das Gewerbegebiet unterhalb der Landstraße 181 mit dem rund 5000 Quadratmeter großen Grundstück der Firma Reiko-Trenkle. Die Firma verlegt ihren Firmensitz in das Gewerbegebiet Auf Herdenen und wird dort in einem erheblich größeren Umfang neu bauen, um sich weiter zu entwickeln.

„Das Reiko-Trenkle-Gelände steht zum Verkauf und wir möchten den Bebauungsplan dahingegen ändern, um dort auch Einzelhandel zu ermöglichen“, sagt Bürgermeister Detlev Bührer. Im Moment sei dort Einzelhandel ausgeschlossen. „Mit dem Aufstellungsbeschluss werden die Grundlagen geschaffen, anschließend im technischen Ausschuss zu beraten, bevor es am 3. Juli in den Gemeinderat geht“, sagt Bührer.

In Kombination dazu gelte es, die Vorkaufssatzung zu beschließen, mit dem Sinn und Zweck, dass man Steuerungsmöglichkeiten habe, wenn der Verkauf des Grundstückes nicht im Interesse der Stadt beziehungsweise von Pfaffenweiler sei. „Die Stadt könnte dann in den Kaufvertrag eintreten und das Grundstück selbst erwerben“, erläuterte Bührer. Mit den einstimmigen Beschlüssen des Rates wurden die Weichen dazu gestellt.

Es war die letzte Sitzung des alten Ortschaftsrates. Bührer und Straßacker bedankten sich bei Mathias Merz, Ralph Haller und Jürgen Sommer, die dem zukünftigen Ortschaftsrat nicht mehr angehören, für ihr Engagement im Gremium. Haller und Sommer waren 15 Jahre im Gremium, Merz fünf Jahre. „Ich darf mich bei allen Räten für die vergangenen Jahre bedanken. Wir haben Pfaffenweiler ein großes Stück weitergebracht“, sagt Straßacker. Auch manche kontroverse Diskussionen seien wichtig für das Gremium gewesen.

Nicht nur als Mitglied der Verwaltungsspitze, sondern auch als Bürger von Pfaffenweiler bedankte sich Bührer bei den Ortschaftsräten. „Es ist nicht selbstverständlich, dass sich Menschen so für ihren Ort engagieren und in Gremien gehen, wo es manchmal auch richtig zur Sache geht“, so Bührer. Es erfordere schon etwas, sich voranzustellen, täglich zu engagieren und Stellung zu beziehen.“