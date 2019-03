von Gerhard Blessing

In der Sitzung des Ortschaftsrates Herzogenweiler ist in Sachen Neubau des Floriweges wieder Bewegung gekommen. Wegen festgestellter Teer-Altlasten im Unterbau des alten Fahrweges waren in einem Gutachten Mehrkosten von 150 000 Euro errechnet worden, wodurch das ganze Projekt in Frage gestellt wurde. Nun hat ein zweites Gutachten diesen Mehrkostenaufwand geradezu halbiert.

Doch noch Hoffnung für ein gutes Ende

Wenn man dazu auf den geplanten Fußweg verzichten kann, der vom Verkehrsausschuss gefordert wurde und sich auf fünf Meter Straßenbreite beschränkt, könnten weitere 25 000 Euro eingespart werden. Wenn dann noch die Ortsverwaltung, wie vorgesehen, zusätzliche 15 000 Euro locker macht, dann wäre man bei rund 30 000 Euro angekommen, und die ganze Sache bekäme ein wesentlich freundlicheres Gesicht. Und weil der Straßenamtsschef Ulf Millauer dieser Lösung gegenüber auch aufgeschlossen ist, besteht im Dorf wieder die Hoffnung, dass alles doch noch ein gutes Ende nimmt.

Ortsvorsteher legt privat drauf

Im nächsten Punkt des Abends ging es um die Anschaffung einer neuen Schneefräse. Ortsvorsteher Martin Wangler konnte in Verhandlungen den Einkaufspreis noch einmal drücken auf 5600 Euro. Der Rat stimmte einstimmig zu. Den Erwerb einer Doppelliege aus Holz war die Herzensangelegenheit der „Baumstarken“, die unter der Regie von Andreas Neininger verantwortlich waren für die Erstellung des letztjährigen Maibaums. Sie spenden 400 Euro. Dazu legt der Ortsvorsteher privat noch 700 Euro dazu. Den Rest steuert die Gemeindekasse bei.

Ortseingangstafel soll repariert werden

Der Erwerb eines Baumstützgestells ist dagegen noch nicht in trockenen Tüchern, da der befragte Handwerker kein Sicherheitsrisiko eingehen will. Nun soll im Internet nach einem passenden Objekt Ausschau gehalten werden. Die vorhandenen Ortseingangstafeln werden repariert und saniert von Werner Biselli und Berthold Weber. In der Angelegenheit Panoramatafel soll eine Firma beauftragen werden, die das noch fehlende Rahmengestell herstellen soll.

Ein Dankeschön entrichtete Claudia Neininger, Vorsitzende der Glaserzunft, für die Mithilfe der Ortsverwaltung an der Fasnet. Dank erging aber auch in umgekehrter Richtung an die Zunft für die hoch motivierte Ausrichtung der närrischen Festivitäten im Ort. Zum Schluss gab es noch einen Ausblick auf anstehende gemeinschaftliche innerörtliche Aktivitäten, die da wären: 5. April, Alteisensammlung der Feuerwehr und am 6. April die Aktion Saubere Landschaft.