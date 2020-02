Das Orkantief hinterlässt auch in den tieferen Lagen des Schwarzwalds seine Spuren. Wichtige Verbindungen sind gesperrt. Zwischen Villingen und Vöhrenbach ist derzeit kein Durchkommen berichtet der VS-Forstamtsleiter Tobias Kühn. Auch die Landesstraße zwischen Villingen und Mönchweiler ist zu. Dort stürzten Bäume auf die Fahrbahn. Allerdings ist Mönchweiler derzeit über die Bundesstraße zu erreichen. Daher hat für das Forstamt die Öffnung der Straße von Villingen nach Vöhrenbach Priorität, berichtet Kühn.

Die Zeit drängt

25 Mitarbeiter des Forstamts sind aktuell im Einsatz. Absoluter Vorrang hat die Eigensicherung, derzeit herrscht Lebensgefahr im Wald. Mit einem Vollernter wird derzeit die Straße nach Vöhrenbach geräumt. Ein zweiter sei angefordert. Für Kühn und seine Mitarbeiter drängt die Zeit. Für heute Nachmittag sei bereits das nächste Sturmtief angekündigt. Dann müsse ein Großteil der Arbeiten erledigt sein. Am Zindelstein ist zudem ein Baum auf einen Wagen gestürzt. Da das Forstamt in städtischer Hand ist, kann Kühn die Mitarbeiter sofort einsetzen.

Bäume auf Häuser

Im Stadtbereich von Villingen-Schwenningen sind vor allem Bäume umgestürzt, berichtet die Sprecherin der Stadtverwaltung Oxana Brunner in einer Pressemitteilung: Im Bereich Riettor (Ringanlage Villingen), in der Villinger Saarlandstraße sind Bäume auf Privat-Gebäude gestürzt. Weitere umgestürzte Bäume gab es in der Kirnacher Straße und im Klosterring.

Einsatz seit Mitternacht

Die Mitarbeiter der Technischen Dienste seien seit Mitternacht im Einsatz, zahlreiche umgestürzte Bäume führen zu Straßensperrungen. Sicherheit gehe vor, auch für die TDVS-Mitarbeiter, sodass mit den Aufräumarbeiten im Laufe des Tages nach und nach begonnen werde, sobald der Sturm einigermaßen ruhe. Dies gilt auch für die Waldgebiete und die Mitarbeiter des Forstamtes.

Eigenes Lagezentrum der Feuerwehr

Seit Sonntag 16 Uhr habe sich die Feuerwehr VS auf die Unwetterlage vorbereitet mit dem Aufbau des Führungs- und Lagezentrums. Lagebesprechung der Führungsgruppe wurde am Sonntag, 20 Uhr, anberaumt. Besetzung des Führungs- und Lagezentrum im Feuerwehrhaus Villingen ab Montag 4 Uhr.

Viele Einsätze

Die Feuerwehr hatte im Stadtgebiet bis 8 Uhr 30 Einsatzstellen. Aufgaben: Blockierte Straßen durch umgestürzte Bäume absichern; eingeschlossene Personen im Auto im Waldgebiet durch umgestürzte Bäume befreit; Bäume auf Gebäude – Absicherungsmaßnahmen; Bäume auf Autos. Im Einsatz seien alle Abteilungen der Feuerwehr VS mit 80 Mann. Aus Sicherheitsgründen seien die Friedhöfe in VS gesperrt, für heute terminierte Bestattungen mussten abgesagt werden. Am Spielplatz Goetheplatz Villingen sei ein Baum umgestürzt, auch dieser Bereich wird gesperrt. Im Garten der Kita Kopsbühl und beim Schulverbund am Deutenberg ist je ein Baum umgestürzt, Gebäudeschäden an städtischen Gebäuden sind bislang keine bekannt. Es sei auch im weiteren Tagesverlauf mit umstürzenden Bäumen und Straßensperrungen, auch durch angebrochene Bäume/Äste, zu rechnen