Glück im Unglück hatte nach eigenen Angaben der Bogenclub Villingen-Schwenningen. Während ein Baum nur seitlich an der Wand des Vereinsgebäudes entlangschrammte und einen Teil der Dacheindeckung einriss und den Verteilerkasten beschädigte, fielen zwei weitere Bäume auf der anderen Seite knapp am Gebäude vorbei. Allerdings beschädigten die fallenden Bäume zusätzlich noch rund 50 Meter der Einzäunung des Sportgeländes. Auf dem Schießplatz wurden die Zielscheiben durcheinandergewirbelt, so dass jetzt Aufräumarbeiten anstehen. Bereits am Montagabend sicherten die Mitglieder das defekte Dach, um weitere Schäden durch eindringendes Wasser zu verhindern. Den Bogensport-Parcours hat Vereinschef Jürgen Löchelt auf Empfehlung des Forstamtes aufgrund umgestürzter und schräg stehender Bäume im Wald umgehend bis auf Weiteres gesperrt. Den entstandenen Schaden schätzt Löchelt auf ca. 15 000 Euro.