Es ist ein immer ungewöhnlicher Zeitpunkt, wenn die Silbermann-Orgel erklingt: Stets am zweiten Samstag jeden Monats von 11 bis 11.30 Uhr. Dann gehen die Leute nicht zum Gottesdienst, sondern kommen oft vom Villinger Markt, haben vielfach Tüten und Körbe dabei. Sie wollen aber in die Benediktinerkirche. Man nennt deswegen die Veranstaltung des kleinen Konzerts, zu dem sie dort möchten, "Orgelmusik zur Marktzeit". Am 13. April wird man nun ein Jubiläum feiern können, wenn das 200. Konzert dieser Reihe gespielt wird.

Außergewöhnlich ist die rekonstruierte Silbermann-Orgel. Sie zieht immer wieder Besucher an. | Bild: Hahne, Jochen

Rund 35 000 Besucher dürften seit 2002 diese Konzerte schon besucht haben. Vielleicht seien es sogar noch etwas mehr, schätzt die Stiftung Johann-Andreas-Silbermann-Orgel, welche die Reihe betreut. Ganz genau weiß man es nicht, denn jeder kann ohne Ticket kommen, darf aber etwas spenden für den dauerhaften Erhalt und Unterhalt der rekonstruierten Villinger Silbermann-Orgel von 1752. Man erinnert sich gern an die Entstehungsgeschichte der Konzertreihe und auch daran, dass sie ursprünglich gar nicht auf Dauer angelegt war. Im Rahmen der Festwoche im September 2002, als das rekonstruierte Instrument geweiht wurde, hatte der da­malige Münsterkantor Christian Schmitt die Idee, an einem Samstag eine "Orgelmusik zur Marktzeit" zu spielen. Es sollte auch den Besu­chern des Wochenmarktes auf dem Münsterplatz zu einer günstigen Tageszeit Gelegenheit gegeben werden, sich die Königin der Instrumente nicht nur anzuse­hen, sondern vor allem anzuhören und innezuhalten.

Großes Echo

Das Echo nicht nur in Villingen, sondern in der ganzen Region war so überraschend und überwältigend positiv, dass sich daraus eine kleine, aber beständige Konzertreihe entwickelte. 12 Mal im Jahr können sich Musikfreunde für eine halbe Stunde der Orgelmusik und dem herrlichen Klang dieses Instrumentes hingeben sowie den berühmten „silbermannschen Effect" – einer genialen Synthese aus einem Maximum an Klangvolumen und Klangvielfalt gepaart mit einer optimalen Klanggestaltung weder durch forcierte noch gedrosselte Intonation – genießen und in angenehmer Art ein wenig vom Tagesgeschehen verschnaufen.

Kultureller Höhepunkt

Die "Orgelmusik zur Marktzeit" ist zu einem kulturellen Höhepunkt in Villingen und der ganzen Region geworden. Viele Orgelspieler sind nicht nur neugierig, sondern geradezu begierig darauf – trotz hin und wieder weiter sowie anstrengender Anreise -, an der rekonstruierten Villinger Silbermann-Orgel zu spielen.