Nach einem „tollen Neujahrskonzert“ im Franziskaner am Dienstagabend und einer „friedlichen Nacht", wie Jürgen Roth es beschreibt, lenkte der neue Oberbürgermeister am Mittwochmorgen seinen Übergangsdienstwagen – eine schwarze Mercedes-Limousine mit Dieselantrieb – auf seinen überdachten Stellplatz hinter dem Villinger Rathaus. Von dort sind es nur wenige Meter bis zum Hintereingang ins Rathaus.

Video: Fröhlich, Jens

Pünktlich um 8.30 Uhr begann dann sein erster Tag im Dienst mit einer Besprechung im Sekretariat. Bürgermeister Detlev Bührer war vom Schwenninger Rathaus angereist und übergab dem neuen Stadtoberhaupt die mit „V“ und „S“ beschrifteten Rathausschlüssel. „Damit man schneller den Richtigen findet“, scherzten die beiden neuen Kollegen.

Bild: Fröhlich, Jens

Der Aktenberg an Roths neuem Arbeitsplatz war am Mittwochmorgen noch überschaubar. Eine weiße Orchidee zur Begrüßung stand auf dem Schreibtisch. So unberührt wird das Büro mit exklusivem Blick auf den Münsterplatz jedoch nicht lange bleiben. Zwei Kisten voll mit Unterlagen sowie eine kleine Skulptur will Roth in den kommenden Tagen von zuhause mitbringen.

Bild: Fröhlich, Jens

Jürgen Roth rechnet damit, dass es einige Wochen dauern wird, bis er sich einen ersten Überblick über Ämter, Dienststellen und Eigenbetriebe verschafft hat. „Alles ist größer hier. Vieles ist neu für mich“, so der OB.

Detlev Bührer hat für Roths Dienstantritt extra seinen Skiurlaub verlegt, um ihn beim Kennenlernen der Verwaltungsstrukturen zur Seite zu stehen und wichtige Termine festzuzurren. Nach und nach möchte der OB alle Bereiche der Verwaltung besuchen und die Mitarbeiter kennenlernen. „Die Zeit nach dem Jahreswechsel eignet sich dafür gut, weil nicht so viel los ist“, erklärt Bührer.

Beide sind zuversichtlich, dass man nach der Einarbeitung wichtige Themen, wie zum Beispiel Feuerwehr, Verwaltungszusammenfassung, Kindertagesstätten und Schulen gemeinsam angehen werde.