Ein 27-jähriger Autofahrer ist am Freitagabend vor einer Polizeikontrolle in der Konstanzer Straße in Villingen geflohen. Wie die Polizei mitteilte, gab der Mann Gas, als er die Streife erkannt hatte. Bei seiner Flucht missachtete der 27-Jährige mehrere rote Ampeln und überfuhr ein Verkehrszeichen in der Lahrer Straße. Während der Fahrt warfen er und sein 28-jähriger Beifahrer ein Tütchen mit Marihuana aus dem Autofenster. Die Flucht endete schließlich in einer Sackgasse beim Kirnacher Bahnhof. Der 27-Jährige und sein Beifahrer wollten zu Fuß weiter fliehen, wurden aber von der Polizei gefasst. Der Autofahrer war ohne Führerschein unterwegs. Er und sein Begleiter müssen nun mit einem Strafverfahren rechnen. An seinem Auto entstand laut Polizei durch den Zusammenstoß mit dem Verkehrszeichen ein Schaden von 4000 Euro.