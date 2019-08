Was für ein Wiedersehen: Am Dienstag fuhr ein Autofahrer gegen einen Mercedes, der in der Oppelner Straße in Schwenningen geparkt war. Die Polizei ermittelte den Verursacher, der keinen Führerschein hat und vor dem Zusammenstoß einen Joint geraucht hatte. Sie ordneten eine Blutentnahme an.

Am Mittwochmorgen meldete eine Frau per Notruf, dass im Bereich Kopsbühl/Zollhäusleweg ein beschädigtes Auto steht. Der Fahrer hatte zwei Poller überfahren und prallte gegen einen Stein. Wenig später kam der Fahrer mit seinem Vater zur Unfallstelle und siehe da: Es war der gleiche Mann ohne Führerschein, der in der Oppelner Straße einen Wagen angefahren hatte. Er wollte den Unfall seinem Vater anhängen. Dies erschien den Beamten wenig glaubhaft. Sie ordneten eine erneute Blutentnahme an. Das Auto musste abgeschleppt werden, der Sachschaden beträgt 5000 Euro.