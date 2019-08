Der Zahn gibt Ruhe. Endlich. Nach mehreren erfolglosen Anrufen in doppelstädtische Zahnarztpraxen wurde Hansjörg Boekles Zahn schließlich in einer Schwenninger Praxis wurzelbehandelt – nachdem er stundenlang starke Schmerzen aushalten musste, ausgelöst durch einen entzündeten Nerv.

Schlaflose Nacht

Was war passiert? Der Zahn hatte schon eine Weile Probleme bereitet, nach einer ersten Behandlung zwei Tage zuvor, kamen die Schmerzen über Nacht schlagartig zurück. „Ich stand fünf Stunden im Bett“, schildert Boekle die schmerzvolle Nacht auf Donnerstag vergangener Woche.

Suche nach Ersatz

Normalerweise ist der Schwenninger Patient in einer Konstanzer Zahnklinik, war jedoch im Akutfall auch schon in einer Villinger Praxis. „Da diese Zahnärztin an diesem Tag selbst in Behandlung war, musste ich Ersatz suchen“, schildert er.

Zehn Notfälle im Wartezimmer

Bei drei Zahnarztpraxen wurde er abgewiesen, zweimal telefonisch, einmal am Empfang. „Dort hieß es, man habe schon zehn Notfälle im Wartezimmer und nur einen Behandler.“ Also ging die Suche weiter. In der nächsten Praxis habe man ihm gesagt, man übernehme nur Vertretungen für ausgewählte Kollegen, in der dritten, man sei gerade erst aus dem Urlaub zurück und müsse zunächst die eigenen Patienten versorgen. „Für Anfang Oktober könnte man mir aber gerne einen Termin anbieten.“

Antibiose und Wurzelbehandlung

In Schwenningen hatte er schließlich Glück: „Ohne weitere Rückfragen am Telefon hieß es, ich solle vorbeikommen, mein Versichertenkärtchen und etwas Zeit mitbringen.“ Dort musste der Schmerzpatient gerade einmal 20 Minuten im Wartezimmer sitzen, ehe der Zahn umgehend wurzelbehandelt und mit einem Antibiotikum versorgt wurde. Seinem Retter in der Not ist er sehr dankbar und hat ihn auch mit einer entsprechend positiven Bewertung auf einem Online-Ärzteportal bedacht. „Was hätte ich denn gemacht, wenn ich nicht diesen einen Zahnarzt gefunden hätte?“, sagt Hansjörg Boekle.

„Das darf nicht sein.“

„So etwas darf eigentlich nicht sein“, sagt Hans-Hugo Wilms, Referent für Öffentlichkeitsarbeit bei der Kassenzahnärztlichen Vereinigung Baden-Württemberg (KZVBW). Erst recht nicht, wenn der Patient in der Praxis stehe und sich nicht nur telefonisch melde.

Akutes muss behandelt werden

„Klar ist: Ein Arzt ist verpflichtet, akute Beschwerden zu behandeln“, sagt Wilms, selbst niedergelassener Zahnarzt in Laufenburg. Könne ein Mediziner diesem Auftrag nicht nachkommen, müsse er zumindest dafür sorgen, dass ein Kollege übernehmen kann. „Wenn die Praxis voll ist und der Patient meldet sich telefonisch, kann man ihn bitten, es noch woanders zu versuchen, ihm aber anbieten, sich wieder zu melden, wenn das nicht funktioniert.“

Abweisen dürfe man niemanden, auch wenn dieser ansonsten Patient einer anderen Praxis sei. Am Wochenende wiederum ist der zahnärztliche Notdienst zuständig (siehe Infokasten).

Von Pontius zu Pilatus

„Es ist natürlich traurig, wenn jemand mit Schmerzen von Pontius zu Pilatus laufen muss“, sagt Hans-Hugo Wilms. „Wir weisen die Kollegen auch immer wieder darauf hin, dass niemand weggeschickt werden darf.“ Mehr als appellieren könne man jedoch nicht. „Das ist aber natürlich keine Entschuldigung.“