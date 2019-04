von Kurt Weiß

Ein großes Programm hat der Verein zur Förderung des heilpädagogischen Reitens mit Sitz auf dem Schützenhof im Obereschacher Ortsteil Sommertshausen auch im vergangenen Jahr wieder erfolgreich hinter sich gebracht, wie Vorsitzender Arnold Schütz und Anja Blattert bei der Jahreshauptversammlung berichten konnten.

Aufmerksamkeit und Lob geerntet

So fanden auf dem Schützenhof sieben Reitnachmittage für Kinder mit einem Handicap und der Familiennachmittag für die Firma Kendrion statt. Höhepunkte für den Verein waren jedoch die Teilnahme beim Fest der Pferde auf den Immenhöfen und die Teilnahme am Landwirtschaftlichen Hauptfest in Bad Cannstatt, wo eine große Gruppe mit einem eigenen Programm viel Aufmerksamkeit und Lob einheimsen konnte.

Eigenes Pony im Stall

Außerdem ist es dem Verein gelungen, neue Spielgeräte und ein eigenes Pony anzuschaffen sowie eine eigene Homepage zu installieren. „Wir tragen uns auch mit dem Gedanken, entweder eine Reithalle oder ein Zelt aufzubauen, hierzu sind die Planungen aber noch nicht ausgereift“, so Anja Blattert. Ausdrücklich dankte Anja Blattert der Familie Schütz, dass der Verein auf deren Anlage einen Sitz gefunden hat und das Gelände und die Pferde nutzen kann. Auch Kassiererin Miriam Doering konnte von einem Erfolg berichten, da trotz der Anschaffung der Spielgeräte und des Ponys infolge vieler Spenden noch ein schöner Reingewinn übrigblieb.

Ortvorsteher dankt

Bei den Neuwahlen konnte das Amt eines zweiten Vorsitzenden nicht besetzt werden, da sich der bisherige Amtsinhaber Tobias Lehmann nicht mehr zur Verfügung stellte. Dafür stellte sich Kassiererin Miriam Doering für ein weiteres Jahr zur Verfügung und von Malin Sommer übernahm die bisherige Beisitzerin Helena Schwager das Amt der Schriftführerin. Neu als Beisitzerin wurde Petra Bönisch gewählt. Ortsvorsteher Klaus Martin dankte dem Verein für seine wertvolle Arbeit mit behinderten Kindern und für das Einbringen des jungen Vereins in die Obereschacher Vereinsgemeinschaft.

Reittherapeutin wird gesucht

Was dem Verein noch Sorge bereitet ist die Tatsache, dass nach dem Ausscheiden von Sabine Hager eine Reittherapeutin fehlt, für die dringend ein Ersatz gefunden werden sollte. Für 2019 hat der Verein wieder die Kinderreitnachmittage, die Benefizveranstaltung „Bure zum Alange“ am 26. April in der Festhalle, die Teilnahme am Jubiläumsdorffest mit Kinderreiten, am Fest der Pferde auf den Immenhöfen, den zweiten Hofadventsmarkt im November und möglicherweise die Teilnahme am Rossfest in St. Märgen geplant.