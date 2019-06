von Kurt Weiß

Abgeschlossen haben jetzt das Dorffestgremium und die Ortsverwaltung Obereschach die Vorbereitungen zu ihrem Jubiläumsdorffest anlässlich der urkundlichen Ersterwähnung von Obereschach vor 750 Jahren. Das Fest findet vom 29. Juni bis 1. Juli statt. Das Dorffest, das in der Regel alle zwei Jahre im Bereich Johanniterweg, Kirchberg und Feuerwehrhaus stattfindet, und an dem sich die Vereine und Institutionen beteiligen, soll in diesem Jahr etwas ganz Besonderes werden.

Start mit dem Fassanstich

So haben das Dorffestgremium unter der Führung von Robert Mosbacher, Ortsvorsteher Klaus Martin und Dieter Krause zusammen mit den Vertretern der Vereine und Institutionen in zahlreichen Sitzungen auch ein besonderes Programm ausgearbeitet. Losgehen soll es am Samstag, 29. Juni, um 16 Uhr mit dem obligatorischen Fassanstich durch Ortsvorsteher Klaus Martin und Robert Mosbacher, dem um 17 Uhr die Dorfmeisterschaft der Obereschacher Vereine im Regenrinnen-Wassertransport folgen wird. Höhepunkt an diesem Tag dürfte ab 22.30 Uhr das Jubiläumsfeuerwerk sein.

Kunsthandwerkermarkt und Fotoausstellung

Der Sonntag beginnt mit einem ökumenischen Festgottesdienst auf der Festbühne, dem sich ein allgemeiner Frühschoppen, ein Kunsthandwerkermarkt eine Ausstellung zum Thema „Landwirtschaftlicher Fuhrpark im Wandel der Zeit“ im Bereich Schlossberg und im Vereinshaus „Alte Schule“ eine Fotoausstellung über landwirtschaftliche Geräte anschließen wird. Ebenfalls wird in der St. Ulrichskirche eine Ausstellung zum Thema „Der Mensch“ und Ponyreiten am Schlossberg angeboten.

Mitstreiter für Dorffestwette gesucht

Am Nachmittag ab 14 Uhr finden auf der Festbühne ein Auftritt einer Tanzschule und um 15 Uhr die Dorffestwette statt. Bei diesem Programmpunkt wettet der Ortschaftsrat gegen die Vereinsgemeinschaft, dass es dieser nicht gelingt, zum angesetzten Zeitpunkt mindestens 15 Gruppen zu organisieren, die sich in einem ausgefallenen, spaßigen Outfit am Dorffest präsentieren. Dabei soll eine Gruppe aus mindestens drei, höchstens jedoch sieben Personen bestehen, die auch von auswärts kommen dürfen. Deshalb suchen die Vereine noch nach Gruppen, die sich beteiligen wollen und auf die ein Verzehrbon wartet.

Kindernachmittag und Tombola

Am Montag beginnt das Fest um 14.30 Uhr mit einem Kindernachmittag, organisiert durch die Kindertagesstätte, dem sich um 16 Uhr das Handwerkervesper anschließt. Um 19 Uhr wird dann die große Tombola verlost, anschließend ist fröhlicher Ausklang, zum Teil mit Musik, wie bei der Musik- und Trachtenkapelle mit „D‘Alläfänzige“ und bei der Gayser-Gilde mit den „Dörr-Brüdern“.