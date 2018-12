Die Ära Kubon geht zu Ende. Jeden Tag heißt es für den amtierenden Oberbürgermeister, ein Stückchen Abschied zu nehmen aus seinem Amt und den zahlreichen damit verbundenen Funktionen. Am heutigen Mittwoch wird das 61-jährige Stadtoberhaupt nach der letzten Sitzung des Jahres vom Gemeinderat verabschiedet, am Freitag folgt der offizielle Abschied in der nagelneuen Neckarhalle in Schwenningen. Nach 16 Jahren endet damit seine Amtszeit, in der Kubon ein riesiges Arbeitspensum für die gemeinsame Stadt und ihre Bürger geleistet hat.

Symbolischer Ort: Bei der bevorstehenden Verabschiedung in der Neckarhalle in Schwenningen schließt sich für den Sozialdemokraten und bekennenden Katholiken Kubon gewissermaßen auch ein politischer Kreis. Das zentrale und erfolgreichste Projekt seiner Amtszeit, die Durchführung der Landesgartenschau 2010 in Kombination mit einem Stück Stadtsanierung in Schwenningen, findet mit der Fertigstellung der neuen Stadthalle in diesem Quartier sozusagen seine bauliche Vollendung. Nicht umsonst war es dem Scheidenden ein besonderes Anliegen, als allererste Veranstaltung in der Neckarhalle seinen Abschied zu feiern. Das tut er in der ihm eigenen, die weit entfernt ist von Pomp und Weihrauch.

Rastloser Arbeiter: Als der Sozialdemokrat Kubon im Jahr 2002 die OB-Wahl in einem rasanten Endspurt gegen den favorisierten CDU-Bewerber Wolfgang Stein für sich entschied, deutete sich schon an, welche Art von Stadtoberhaupt die Doppelstädter da auf den Chefsessel im Rathaus gewählt haben: Einen umtriebigen und ratslosen Arbeiter mit Hang zur Hyperaktivität, der die Fülle der Aufgaben mit Fleiß und Entscheidungsfreude angeht, und einen durch und durch politischen Kopf. Dazu brachte der studierte Geisteswissenschaftler einen weiten Blick auf das politische und gesellschaftliche Leben sowie eine ausgeprägte christliche Wertevorstellung als Kompass in sein politisches Amt mit.

