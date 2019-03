Jörg Röber wird zum 1. April Leiter der Digitalisierung der städtischen Dienstleistungen. OB Jürgen Roth begründete jetzt diese interne Umsetzung Röbers mit dem großen Potenzial und der sehr guten Eignung des ihm letztlich unterlegenen OB-Kandidaten Jörg Röber für diese "bedeutsame Aufgabe". Röber, der in der Ratssitzung am Mittwochabend den neuen Oberbürgermeister Jürgen Roth in der Sitzung vielfältig beratend und assistierend unterstützte, verfüge über die erforderlichen, besonderen Kompetenzen, so der OB. Röbers neu geschaffene Stabstelle ist mit drei Mitarbeitern ausgestattet. Röber ist Jürgen Roth direkt unterstellt. Bisher wirkte Röber als Referent des Oberbürgermeisters

Neu gebündelt sind die Aufgaben von Brandschutz und Feuerwehr. Roth dankte Bürgeramtsleiter Ralf Glück für die "Mithilfe von Anfang an" bei dieser Neuausrichtung. Die neue Feuerwehrbehörde wird aus der Feuerwehr einerseits sowie aus dem Brand- und Zivilschutz andererseits zu einem eigenen Amt formiert. Gesucht wird ein hauptamtlicher Feuerwehrkommandant. Dieser soll als Amtsleiter arbeiten. Er ist nicht wie bisher Bürgeramtsleiter Ralf Glück unterstellt.