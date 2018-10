VS sucht den neuen Oberbürgermeister. Ob die 85 000-Einwohner-Stadt am Wahlsonntag fündig wird, bleibt abzuwarten. Fakt ist: Rund 65 000 Bürger sind stimmberechtigt, darunter knapp 1300 so genannte Jungwähler im Alter zwischen 16 und 18 Jahren.

Mit entscheidend wird sein, wie die einzelnen Kandidaten ihre Unterstützer tatsächlich an die Wahlurnen bewegen können. Wird die Wahl am 7. Oktober am Ende gar eine Art Parallele zur Abstimmung am 24. Oktober 2010? Rupert Kubon gewann die Wahl für seine zweite Amtszeit als Rathauschef von Villingen-Schwenningen klar mit 54,1 Prozent. Der CDU-Kandidat Siegfried Lorek landete auf den ersten Blick deutlich dahinter: 35,9 Prozent.

Doch das war nicht alles. Kandidat Peter Seeburger, seinerzeit ins Rennen geschickt von Teilen der Freien Wähler, holte 8,1 Prozent. Anders ausgedrückt: Werden die Stimmenzahlen von Lorek und Seeburger addiert, ergibt das 44 Prozent der Bürgerschaft, die Rupert Kubon damals nicht gewählt haben. Die Frage am Sonntag wird auch sein: Schwächt Marina Kloiber-Jung als Mitglied der CDU das Ergebnis des von den Christdemokraten offiziell unterstützten Kandidaten Jürgen Roth.

2002 siegte Rupert Kubon (SPD) gegen Wolfgang Stein (CDU) im zweiten Wahlgang. Der frühere Dessauer Kulturamtsleiter begann seine erste Amtszeit in Villingen-Schwenningen am 1. Januar 2003.

Gaetano Cristilli

Gaetano Cristilli ist heute 52 Jahre alt. Er ist verheiratet und hat zwei erwachsene Söhne, 16 und 21 Jahre alt. Seine Frau Carmen hat ebenfalls zwei erwachsene Söhne. Er ist gelernter Speditions- und Versicherungskaufmann und betreibt seit 2007 ein Fitnessstudio, erst in Schwenningen, heute in Villingen. Im Wahlkampf wurden 100 seiner Werbeplakate zerstört oder entwendet.

Zu Finanzierungssorgen beim Abbau des Sanierungsstaus bei Villingen-Schwenningens Schulen und Straßen sagt er: „Haben wir das Gewerbe, so generiert die Stadt damit gute Einnahmen, die sich dann auch investieren lassen.“

Und wie den Sanierungsstau abarbeiten? Er sagt: „Die Fachämter fürs Bauen müssen schnellstmöglichst Konzepte erarbeiten, was ist wichtig.“ Jeder sage, „bei ihm vor der Haustüre ist es besonders wichtig. Deshalb muss das abgewogen werden. Und die Verwaltung muss das sinnvoll ordnen“.

Die Stadt brauche „schnellere Entscheidungen. Ganz klar, das dauert alles zu lange, etwa wenn man bauen will“.

Zu den fehlenden Kindergartenplätzen im Oberzentrum schlägt er vor: „Jede Ortschaft hat ein Rathaus – braucht der Ort diesen kompletten Platz? Oder könnte hier auch ein Kindergarten rein oder lässt sich das kombinieren.“

Wie preisgünstiges Wohnen in Villingen-Schwenningen schaffen? Er meint dazu: „Wir haben viele Flächen, die dafür geeignet sind. Man sieht das am Beispiel Emes in Schwenningen, das Firmengelände wird ja jetzt neu einer Nutzung zugeführt. Oder auch der Schwenninger Schlachthof. Weshalb nutzen wir das nicht neu?“

Sein Projekt auf dem alten Tonhallenplatz: „Ich könnte mir hier auch ganz gut das neue VS-Rathaus vorstellen – anstatt fernab am Ortsausgang Richtung Unterkirnach.“

Bild: Fröhlich, Jens

Marina Kloiber-Jung

Marina Kloiber-Jung ist heute 36 Jahre alt und kam im Juli 1982 im russischen Tomsk zur Welt. Seit April 2017 ist sie Gesamtbetriebsleiterin der Technischen Dienste in VS und Vorgesetzte von 150 Mitarbeitern. Die Diplom-Verwaltungswirtin leitete ab 2009 bis 2017 das Rechnungsprüfungsamt der Gemeinde Rottenburg. Ab 2007 wirkte sie als stellvertretende Finanzleiterin der Gemeinde Engen im Hegau. Sie ist Mutter von zwei Kleinkindern und lebt aktuell mit einem neuen Partner in der Villinger Südstadt. Ihre Positionen sind:

„Ich bin Frau, stehe mitten im Leben. So jemanden hat es hier im Rathaus noch nie gegeben.“

Sie sagt: „Wir in VS können aber mehr.“ Gemeint ist: Als bisher.

Zum Sanierungsstau sagt sie: „Wir müssen solche Vorhaben laufend planen, vor allem finanztechnisch.“ Und: „Hätten wir jedes Jahr einen größeren Betrag investiert, wäre das bestimmt schon in gewisser Weise vermeidbar gewesen.“ Und: „Welche Straßen sind dran, welche Unternehmen machen das, unsere Eigenbetriebe müssen gestärkt werden, die TDVS hat das ja vor 15 Jahren selbst gemacht. Die Mitarbeiter kann man hier schon mehr in die Pflicht nehmen.“

VS könne „nur innovativ sein, wenn man investiert, modern in die Zukunft schaut und Vorhaben umsetzt. Es geht dabei auch um Dinge, wie neue Technik in alte Gebäude zu bringen. Das hilft ja auch bei der Reduzierung der Umweltbelastung und bringt uns weiter. Gleichzeitig müssen wir die Schulden, die wir haben, abbezahlt bekommen, dass wir schuldenfrei werden“.

Zu den fehlenden Kindergartenplätzen: „Neubau, Anbau, Umbau. Und: Eventuell neue Einrichtungen schaffen, freie Träger stärken wie Kikripp und andere. Diese Unterstützung brauchen wir. Hier muss die Stadt mit allen Seiten reden. Wir müssen auch die Einrichtungen in den Ortsteilen erweitern, umbauen.“

Auf der Fläche zwischen V und S „brauchen wir Freizeitanlagen für Jung und Alt. Ich kann mir hier auch ein Jugendcafé und eine Bibliothek vorstellen mit Onlineangeboten. Hier kann man Villinger und Schwenninger zusammenbringen“.

Zum alten Tonhallenplatz: „Ich denke hier an eine Bürgerbeteiligung, wie das Gelände für Villingen-Schwenningen gut genutzt werden kann. Mein persönlicher Vorschlag heißt: Tonhalle zwei, baulich verbunden mit Tonhalle eins über der Bertholdstraße.“

Macht eine Frau den Job des Ob anders als ein Mann? Sie antwortet: „Bestimmt, auf jeden Fall. Ich mache das sicherlich mit einem gewissen Charme und Verhandlungsgeschick und bestimmt auch mit Durchsetzungsfähigkeit.“

Mitglied der CDU – aber: Marina Kloiber-Jung ist Christdemokratin. Sie durfte bei ihrer Partei, der sie schon lange angehört, intern bei einer Kommission der Organisation vorsprechen und sich mit einer Präsentation um Unterstützung bewerben. Sie erhielt diese allerdings nicht. (tri)

Bild: Fröhlich, Jens

Jörg Röber

Jörg Röber ist promovierter Politikwissenschaftler. Der 38-Jährige verheiratete Vater zweier Söhne lebt derzeit in Singen. Der gebürtige Zittauer wirkt seit Ende 2015 bei der Stadtverwaltung. Er ist Projektkoordinator für das Stadtentwicklungskonzept Isek (Seilbahn, Bauen mit Holz), leitete bis zu Wahlkampfbeginn die VS-Pressestelle. Er führt die Geschäftsstelle des Gemeinderates. Seine Positionen:

Seine Mission sieht er „darin, hier konsequent und mit einem abgestimmten Plan den Sanierungsstau der letzten Jahre abzubauen“.

VS brauche „ein Standortmarketing, das den Unternehmen hilft, die Arbeitskräfte zu finden, die sie brauchen und unseren Einzelhändlern hilft, auf ihre attraktiven Angebote hinzuweisen“, sagt er zu Fachkräftemangel und Stadtentwicklung.

VS benötige aus seiner Sicht „gemeinsames Handeln, um diese Stadt zu stärken“. Das gehe nur, „wenn ich als Oberbürgermeister und der Gemeinderat dies auch vorleben“.

Zu den in VS fehlenden Kindergartengartenplätzen sagt er: „Hieran trägt auch die Bundes- und Landespolitik mit Verantwortung, denn die offiziellen Vorgaben waren größer als das von den Kommunen Leistbare.“ VS müsse „hier in den nächsten Jahren viel tun, nicht nur in den städtischen Einrichtungen, sondern auch bei unseren Partnern, den freien Trägern, um mehr Plätze anbieten zu können“.

Zu Sanierungsstau an Straßen und Schulen: „Man hat es in den letzten Jahren verpasst, entsprechende Haushaltsmittel bereitzustellen. Zudem gab es bisher auch keine wirklich erkennbare Bereitschaft, eine Priorisierung der sanierungsbedürftigen Straßen festzulegen. In Zukunft braucht es daher nicht nur mehr Geld, sondern auch einen zwischen Stadtverwaltung und Politik abgestimmten Sanierungsplan.“

Eine Verbesserung des Wohnungsangebots ist laut ihm so erreichbar: „Erstens – mit unserer Wohnbaugesellschaft und unseren Partnern im Bündnis für faires Wohnen werden wir noch stärker in den Bau preisgünstiger Wohnungen investieren. Zweitens – eine Wohnraumstrategie muss dafür sorgen, dass beim Verkauf städtischer Flächen für Wohnbebauung auch genügend preiswerter Wohnraum entsteht. Drittens – Eine gute Durchmischung von unterschiedlichen Wohnformen, um sozial ausgeglichene Nachbarschaften zu sichern.“

Ist er nach Rupert Kubon und als dessen bisheriger Referent der Weiter-so-Kandidat? Nein, sagt er und fügt hinzu: „Es gibt viele Themen, wo ich eine andere Meinung habe als Rupert Kubon. Ein Beispiel ist das jugendkulturelle Zentrum.“ Röber, der seit Dezember 2015 als Leiter des Referats von Oberbürgermeister Rupert Kubon fungiert, sagt aber auch, es gebe „auch Gemeinsamkeiten“ bei der Betrachtung etlicher Themen

Unabhängig? Röber bezeichnet sich selbst als unabhängigen Kandidaten. Dies wird in vielen Gesprächszirkeln angezweifelt. Er wird offiziell von SPD und Grünen unterstützt, erfährt aber außerdem Zuspruch aus weiteren politischen Lagern.

Bild: Fröhlich, Jens

Jürgen Roth

Jürgen Roth ist in zweiter Amtsperiode Bürgermeister in der 2900-Einwohner-Gemeinde Tuningen. Der 55-Jährige ist gebürtiger Villinger und CDU-Mitglied. Seine Partei unterstützt ihn im Wahlkampf. Für die Christdemokraten ist er im Kreistag aktiv und unter anderem Sprecher der Fraktion im Klinikumsausschuss. Als Bürgermeister ist er Mitglied im Aufsichtsrat der Volksbank Schwarzwald-Donau-Neckar. Er leitet als Vorsitzender den Verwaltungsrat eines Gemeindeverbundes für die Energieversorgung. Er hat Erfahrung bei der Leitung einer Sozialstation und im Pflegedienst. Seine Positionen:

Verwaltungshandeln müsse begreifbar und nachvollziehbar sein. Er sagt: „Die Bürgerinnen und Bürger sind bei mir gewohnt, beteiligt und ernst genommen zu sein.“

Bei den Schulen will er dafür sorgen, „dass in acht Jahren die wesentlichen Probleme vom Tisch sind“.

Handel und Innenstadtleben wünscht er sich „geprägt von partnerschaftlichem Handeln der Beteiligten“.

Die Chancen des Internets müssen für ihn „eng verbunden sein mit dem neuen Konzept des Rathauses in VS“.

Zwischen V und S ist seiner Auffassung nach „noch Raum für verdichtetes Wohnen für Studenten und junge Familien, ein Festplatz, der als verbindendes Glied zwischen Villingen und Schwenningen an dieser Stelle wirken könnte“.

Zum alten Tonhallengelände sagt er: „Die Bürger wünschen sich hier Stellplätze und das sollten wir zumindest so lange herstellen, bis eine Neunutzung des Areals durchdebattiert, voll beschlossen und baureif ist.“ Und er fügt hinzu: „Der Ist-Zustand einer vor sich hin wuchernden Wiese geht hier klar am Bürgerwillen vorbei.“

Preisgünstiges Wohnen in VS ist seiner Meinung nach so erreichbar: „Voraussetzungen für die Bauherren schaffen, dazu gehören preiswerte und verlässliche Grundstückspreise inklusive der Erschließungskosten.“

Zum Jugendkulturzentrum in VS und der Debattenhistorie sagt er: „Ich hätte mich mit allen Beteiligten und Betroffenen an einen Tisch gesetzt, festgehalten was für Bedarfe bestehen, Dinge die hinderlich sind, benannt. Lösungsvorschläge erarbeitet und dann umgesetzt. Mit einem guten, von allen getragenen Konzept bekommt man auch Mehrheiten. Dadurch wären auch frühere Ergebnisse zu erzielen gewesen.“

Zum maroden VS-Straßennetz: „Das wäre vermeidbar gewesen, wenn von vornherein Ausbaupläne priorisiert, mit ausreichenden Mitteln versorgt und diese Vorhaben dann abgearbeitet worden wären.“

Fehlende Kindergartenplätze in VS: „Lösen will ich das in enger Zusammenarbeit mit freien, privaten und kirchlichen Trägern wie auch der Stadt. Hier müssen kurzfristig alternative Angebote geschaffen werden. Dazu gehören Neubauten und Umbauten sowie das Ermöglichen von unternehmerischen Aktivitäten.“

Bild: Fröhlich, Jens

Fridi Miller

Fridi Miller ist gebürtige Böblingerin. Die Familienhelferin ist 49 Jahre alt und geschieden. Ihre Tochter ist 12 Jahre alt. Sie sagt, sie engagiere sich für Kinder- und Menschenrechte. Sie betont, sie finanziere sich auch von Ersparnissen. Außerdem sei sie eine der ersten Anbieterinnen für Telefonsex gewesen. Eingeräumt wird von ihr, dass der Staatsanwalt nach einem Angriff auf einen Kommunalpolitiker gegen sie ermittle. Die Strafverfolger untersuchten aber auch das Wirken des schwäbischen Politikers, betont Miller. Ihre VS-Positionen:

Aufs alte Tonhallengelände wünscht sie „für die Übergangszeit einen Rummelplatz: Bürger brauchen Spaß“.

Das VS-Problem mit den fehlenden Kindergartenplätzen würde sie mit einem Großeltern-Projekt lösen wollen. Sie könnten Betreuung bieten und auch selbst durch die Gesellschaft der Kleinen profitieren, meint sie.

Attraktionen wie eine Therme in einem Freizeitpark kann sie sich zwischen V und S vorstellen. (tri)

Bild: Fröhlich, Jens

Cem Yazici

Cem Yazici, 47, ist in Istanbul geboren. Er kam 1972 nach Deutschland, zur Schule ging er in Schwenningen. Seine erste Gastroadresse hieß „Jam“ in der Färberstraße. Während seiner „Jam“-Zeit übernahm er die Linde in Schwenningen. Er sagt heute, „VS ist mein Zuhause“. Seine Positionen:

Für VS wünscht er sich einen Nachtbürgermeister. Dieser soll nachts helfen, zwischen Feier-Volk und Ruhe suchenden Bürgern zu vermitteln.

Ihm wird zu lange debattiert. Man müsse mehr machen, sagt er.

Er fordert ein zentrales Rathaus, was allerdings per Bürger-entscheid vor Jahren abgelehnt wurde. Außerdem will er ein zentrales Hallen- und Freibad zwischen V und S.

500 fehlende Kindergartenplätze in VS? „Einfach mal investieren“, verlangt er, und zwar für 700 Kinder, um Luft nach oben zu haben.

Villingens Charme würde er nachts mit noch mehr Licht akzentuieren. (tri)

Bild: Fröhlich, Jens

