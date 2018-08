von Redaktion

Die OB-Kandidaten Jörg Röber und Jürgen Roth haben bei Treffen von Vertretern der heimischen Wirtschaft betont, dass sie als Oberbürgermeister heimische Unternehmen bestmöglich unterstützen wollen.

So hat Jürgen Roth bei einem Besuch der Orca-Gruppe mit Sitz in Schwenningen versprochen: „Unternehmen wie Orca können sich bei mir auf regelmäßigen Kontakt und bestmögliche Unterstützung bei Ansiedlungs- wie Erweiterungswünschen verlassen. Denn davon profitieren nicht nur die Unternehmen, sondern auch die Stadt durch Arbeits- und Ausbildungsplätze, sowie durch Gewerbesteuereinnahmen."

Bei dem Unternehmen mit 250 Mitarbeitern und einem Jahresumsatz von 45 Millionen Euro betonte er: „Mir ist es wichtig, dass die Verantwortlichen gerne in den Standort VS investieren. Ein gutes Zusammenwirken zwischen Industrie und Kommune bringt allen Bürgern nur Vorteile.“

Bei einem Treffen von Jörg Röber mit dem Geschäftsführer der Bezirksgruppe Schwarzwald-Hegau des Arbeitgeberverbands Südwestmetall, Ralph Wurster, stand vor allem das Thema Fachkräftemangel im Mittelpunkt. Wurster betonte, dass bei der Fachkräfte-Werbung "Standortfaktoren, wie ein gutes Bildungs- und Betreuungsangebot, ein leistungsfähiges ÖPNV-Angebot oder attraktive Innenstädte eine zunehmende Bedeutung haben".

Das ist auch Jörg Röber bewusst: "Die Stadt hat ein großes Interesse daran, dass unsere Unternehmen die Mitarbeiter finden, die sie benötigen. Deshalb sind Investitionen in eine bessere soziale und verkehrliche Infrastruktur und in die Attraktivitätssteigerung unserer Innenstädte absolut notwendig". Gerade als Oberzentrum, so Röber weiter, "sehe ich uns in der Pflicht, mit einem effektiven Standortmarketing die Bemühungen unserer Unternehmen und der Wirtschaftsförderung bei der Fachkräftegewinnung zu unterstützen. Als Oberbürgermeister werde ich dieses Thema aktiv vorantreiben“.

