Die Bürger des Oberzentrums wählen am 7. Oktober den Nachfolger von Rupert Kubon. Der 51-jährige Cristill geht als parteiloser Bewerber an den Start. Seine Unterlagen sind für die Kandidatur nach Angaben der Stadtverwaltung bereits komplett, das heißt, er hat auch mindestens 100 Unterstützerunterschriften von wahlberechtigten Bürgern vorlegen könne.

Cristilli steht den Bürgern an diesem Mittwoch, 15. August, 11 bis 13 Uhr, am Latschariplatz Rede und Antwort. Wie zuvor schon mit Marina Kloiber-Jung, Jürgen Roth und Jörg Röber wird unsere Redaktion über den Treffen von Kandidat und Wählern in Wort und Bild ausführlich berichten.

