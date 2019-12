Villingen-Schwenningen Gerichtshof bestätigt: Fridis Wahlanfechtung in VS ungültig, sie ist nicht prozessfähig Das könnte Sie auch interessieren

Aufgrund der Wahlanfechtungen von Roths ehemaliger Konkurrentin Fridi Miller, die bei der OB-Wahl 0,2 Prozent der Stimmen erhielt, konnte Wahlsieger Roth bisher sein Amt nicht mit allen Rechten ausüben und war bisher nur „Amtsverweser“. In dieser Funktion hatte er bislang kein Stimmrecht im Gemeinderat.

Fridi Miller, aus Sindelfingen stammende ehemalige OB-Kandidatin in VS, hat die OB-Wahl über Monate hinweg mit Rechtsmitteln angefochten. | Bild: privat

Das soll sich nun ändern. Nachdem die Anfechtungen Millers gerichtlich zurückgewiesen wurden und die Wahl am 28. Oktober rechtskräftig wurde, wird Roth in öffentlicher Gemeinderatsitzung am 18. Dezember (16 Uhr, Neckarhalle Schwenningen) vereidigt und verpflichtet. Das Prozedere übernimmt Stadtrat Siegfried Heizmann (SPD). Zweiter Tagesordnungspunkt der Sitzung: Der OB stellt dem Gemeinderat und der Öffentlichkeit die Finanzplanung der Stadt für 2020 vor.