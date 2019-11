Nach Monaten des Abwartens legt Oberbürgermeister Jürgen Roth jetzt sein vom Gemeinderat mit Spannung erwartetes Konzept zur Zusammenlegung der Stadtverwaltung auf dem ehemaligen Kasernengelände Mangin in Villingen vor. Das 15-seitige Papier ist im Prinzip eine abgespeckte Variante der „Machbarkeitsstudie“ von 2018.

Villingen-Schwenningen Roths Mangin-Konzept: Machbarkeit statt Visionen

Die wesentlichen Änderungen: Das Technische Dezernat von Bürgermeister Bührer soll in Schwenningen verbleiben. Die Investitionskosten reduzieren sich von geschätzt 50 auf 34 Millionen Euro. Die langfristige Wirtschaftlichkeit verbessert sich dadurch allerdings nicht, will die Verwaltung in sanierungsbedürftigen Immobilien und teuren Mietverhältnissen verharrt.