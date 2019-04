Gleich zu Beginn der jüngsten Sitzung des Gemeinderats ließ OB Jürgen Roth die Bombe platzen und präsentierte den Räten das Ergebnis eines groß angelegten Kassensturzes in den Rathaus-Ämtern. Danach beläuft sich der Investitionsstau in der Doppelstadt auf insgesamt 1,2 Milliarden Euro. Dabei der größte Brocken sind mit 980 Millionen Euro die Straßensanierung, gefolgt von Schulen und Kindergärten für die rund 54 Millionen Euro benötigt würden. Im Mai soll nun eine Nachtragshaushalt eingebracht werden. Es wird dann auch um die Frage gehen, wofür in VS zuerst wie viel Geld ausgegeben werden muss.

Fast schon am Rande angesichts dieser Bekanntmachungungen: Neben Henning Keune verlässt ein weiterer Amtsleiter die städtischen Bauämter: Franz-Josef Holzmüller verlässt die Stadtverwaltung VS, wurde am Mittwochabend bekannt gegeben.

Wir berichten heute Abend noch ausführlich.