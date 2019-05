von Alexander Hämmerling

Trotz Verzichts zu einem Aufruf für einen Demonstrationszug seitens des Deutschen Gewerkschaftsbundes Schwarzwald-Baar (DGB) kam es am Mittwoch in Schwenningen zu einer Kundgebung. Die Teilnehmer ließen es sich nicht nehmen, am Tag der Arbeit für eine solidarische Gesellschaft einzutreten.

In der Vergangenheit stieß das Verhaltens und Auftreten einiger linker Gruppierungen, die sich den Demonstrationszügen des DGB zum 1. Mai anschlossen hatten, auf das "Missfallen" der gewerkschaftlich organisierten Mitglieder. Bewusst verzichtete der DGB im Kreis deshalb zu einem Aufruf in 2019. "Mit den Transparenten und Parolen der linken Demonstrationsbegleiter war der DGB als Organisator zu Kundgebung und Demo nicht mehr erkennbar. Wir sind zwar eine politische Organisation, aber parteiunabhängig und lassen uns nicht vereinnahmen", begründet Peter Fischer, Gewerkschaftssekretär des DGB in der Region Südbaden, die Entscheidung.

Mit oder ohne DGB, linke Gruppen marschieren am Tag der Arbeit zu einem Demonstrationsumzug auf der Möglingshöhe auf. | Bild: Alexander Hämmerling

Nichtsdestotrotz traf sich eine lautstark und energisch auftretende Gruppe im Schwenninger Stadtpark Möglingshöhe. "Am 1. Mai sollte die Arbeiterbewegung im Vordergrund stehen und keine internen Streitigkeiten. Es ist Aufgabe der Gewerkschaften, zu solchen Demonstrationen aufzurufen", so Bärbel Wagner als Vorsitzende des Fördervereins der Schwenninger Wärmestube, die als Moderatorin der Gruppierung fungierte. Es sei eine "falsche und bedenkliche Entscheidung" seitens des DGB gewesen.

OB Roth: "VS liegt an der Spitze der Leiharbeit"

Die Redner der Kundgebung forderten eine sozialere Renten- und Arbeitspolitik, bezahlbaren Wohnraum und eine Europäische Union mit primärem Augenmerk für soziale Belange und nicht für das Unternehmertum.

"Villingen-Schwenningen steht an der Spitze bei der Leiharbeit. Auch die Zuwachsraten bei den Tafeln sind riesig." Jürgen Roth, Oberbürgermeister | Bild: Jochen Hahne

"Villingen-Schwenningen steht an der Spitze bei der Leiharbeit. Auch die Zuwachsraten bei den Tafeln sind riesig", erklärte Oberbürgermeister Jürgen Roth. Susanne Wenz, stellvertretende Landesbezirksleiterin der Dienstleistungsgewerkschaft Verdi, sieht den Rechtsruck in Deutschland mit einem Gefühl der sozialen Ungleichheit begründet. Jeder sechste Bürger sei von Armut bedroht.