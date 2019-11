Am Mittwochabend wollte sich Oberbürgermeister Jürgen Roth bei einem Besuch im Tannheimer Ortschaftsrat eigentlich mit Bürgern austauschen. Die waren um 19 Uhr zum Beginn der Sitzung auch zahlreich anwesend, um ihre Anliegen mit dem Stadtoberhaupt zu besprechen. Doch daraus wurde nichts. Der OB traf erst kurz nach 20 Uhr in Tannheim ein. Zu diesem Zeitpunkt waren aber bereits viele Anwesende enttäuscht nach Hause gegangen.

Was war passiert?

OB Roth lieferte die Antwort darauf spätnachts über das soziale Netzwerk Facebook. Dort entschuldigt er sich um 0.38 Uhr in einem Beitrag bei den versetzten Bürgern. Ein angehängtes Bild an seinem Beitrag zeigt ein kleines, weinendes Kind. Seine Verspätung erklärt er im Beitrag so: Zum einen sei er durch eine Sitzung in Schwenningen gebunden gewesen, zum anderen habe der Termin um 20 Uhr in seinem Terminkalender gestanden. „Für die Bürgerinnen und Bürger tut es mir sehr leid. Wenn mal etwas schief läuft, dann gleich mehrfach“, schreibt er.

Anfang 2020 will Roth sich daher erneut Zeit nehmen und kündigt einen Ersatztermin an. Bis 22 Uhr blieb Roth dann noch in Tannheim und nutzte die Zeit, nach eigener Aussage, für eine intensive Diskussionsrunde mit den Dagebliebenen.

Reaktionen

Im sozialen Netzwerk erntet er mit seiner öffentlichen Entschuldigung mehrheitlich Lob. Im Vergleich zu seinem Vorgänger im Amt setzt der Politiker verstärkt auf Kommunikation und Dialog über soziale Netzwerke. Auch die Aktivitäten der Stadtverwaltung in diesem Bereich sind seit seiner Amtszeit gewachsen.