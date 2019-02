von Autorenzeile

Am Donnerstagabend fand im Gasthof Schweizerhof in VS-Obereschach die Nominierungsveranstaltung der Freien Wähler zu den bevorstehenden Kommunalwahlen statt.

Nach einem gemütlichen Abendessen in geselliger Runde wurden über die Listen für den Gemeinderat sowie für den Kreistag abgestimmt.

Die Freien Wähler gehen mit folgender Liste für den Gemeinderat in die Kommunalwahl: Die Vorstände Dominik Beha, Christian Reith, Sybille Seemann und Amapola Rodriguez-Schneider, der Fraktionsvorsitzende Andreas Flöß, sowie die Stellvertreter Ulrike Heggen, Berthold Ummenhofer und die Beiräte im Ortsverband Matthias Jacob,

Norbert Peter sowie die Juristen Michael Kratt und Thomas Meier. Auch wieder dabei die aktuellen Fraktionsmitglieder Karl-Henning Lichte und Rudolf Nenno.

Weiter findet sich auf der mit 40 Kandidaten und drei Nachrückern voll besetzten Liste eine bunte Mischung aus jungen und erfahrenen Bürgerinnen und Bürger der Stadt sowie einige namhafte Kandidaten.

Zu erwähnen ist auch die ist Frauenstärke, Franziska Furtwängler und Simone Mader sind junge Frauen mit VS-Ambitionen.

Die Nominierung der Kreistagsliste, geleitet durch Amapola Rodriguez-Schneider, ist ebenso bunt bestückt und enthält mit 31 Kandidaten außer den Vorständen und Fraktionsmitgliedern ebenso junge und interessante Bürger der Stadt VS.

"Ich bin sehr zufrieden mit der Bandbreite unserer Kandidaten und mit dem Zulauf zu uns Freien Wählern. Wir hätten locker 50 Plätze besetzten können", so Dominik Beha. Die Freien Wähler freuen sich auf einen spannenden Wahlverlauf für VS. Einvernehmlich wollen sich die Kandidaten für eine moderne, wertebewusste Region einsetzen – "aus Heimatliebe", wie an dem Abend betont wurde.