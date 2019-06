Villingen-Schwenningen – Ein Event von Jugendlichen für Jugendliche – aber hier werden keine kleinen Brötchen gebacken! Das VStival startet als dreitägiges Musikfestival vom 3. bis zum 5. Oktober (immer ab 17 Uhr) in der Neckarhalle. Die erste Headlinerin ist jetzt bekannt: Nura kommt nach Villingen-Schwenningen.

Nura rappt im Oktober in Villingen-Schwenningen bei einem neuen, dreitägigen Festival. Bild: Niculai Constantinescu | Bild: Niculai Constantinescu

Im Oktober wird die Neckarhalle zum Festivalgelände. Künstler und Bands aus den Bereichen Pop, Rock, Hip-Hop und mehr drehen auf. Für pausenlose Musik und Stimmung gibt es zwei Bühnen: Eine Mainstage mit Headlinern und Top-Acts und die kleinere Clubstage, auf der unbekanntere und regionale Bands zum Zuge kommen. Nura wurde bekannt als Teil des Berliner Duos SXTN, das mit provokanten, energetischen Liedern die deutsche Hip-Hop-Landschaft überrannte. Mittlerweile ist sie Solo unterwegs und beweist in ihrem Album „Habibi“, wie wandelbar sie als Künstlerin ist. In Hip-Hop-, RnB- und Dancehall-Songs hört man sie rappen und singen. Hits wie „Babebabe“ und „Chaya“ werden auf Spotify und Youtube millionenfach angeklickt.

Im Oktober kann man Nura und viele weitere Künstler live in der Neckarhalle erleben. Ein Event in dieser Größenordnung wurde bisher von den Jugendlichen in der Region noch vermisst. Deswegen haben Sie selbst die Initiative ergriffen, das Projekt bei der Jugendbeteiligungswerkstatt ins Rollen gebracht. Ab sofort gibt es für das VStival die limitierten Early-Bird-Festivalpässe. Sie sind an allen drei Festivaltagen gültig und für 68 Euro beim Amt für Kultur und im Internet (http://tickets.vibus.de) erhältlich, heißt es jetzt abschließend von den Veranstaltern.