Über Ostern genossen die Villingen-Schwenninger die ersten Sommertage: Bemerkbar machte sich dies vor allem bei den Grillplätzen an der Romäusquelle und an der Riviera im Groppertal. Über 100 Nutzer tummelten sich allein entlang der Kirnach, schätzte Forstamtsleiter Tobias Kühn den Ansturm. Sie hinterließen viel Müll, den sie am Ostermontag zu einem großen Haufen zusammenschoben. "Immerhin ein erster Fortschritt", fand Kühn, früher ließen die Gruppen ihren Abfall einfach an Ort und Stelle liegen.

Inzwischen ist auch das VS-Forstamt nicht mehr für das große Aufräumen zuständig, sondern die Technischen Dienste säubern den Bereich (an der Romäusquelle geschah dies bereits Dienstagmorgen), dürfen aber die Rechnung an den Kreis weiterreichen. Hintergrund ist ein Gerichtsurteil, das nicht mehr den Waldbesitzern die Kosten für die Reinigung aufbürdet. Da der Wald für die Allgemeinheit frei zugänglich sei, müsse sie auch für die Kosten aufkommen, also die Kommunen oder die Kreise, die für die Müllbeseitigung zuständig sind. Im Falle Villingen-Schwenningens ist es der Schwarzwald-Baar-Kreis.

Dreck auf den Grillplätzen bei der Romäusquelle, nach dem Oster-Wochenende. | Bild: Hans-Juergen Goetz

Am Besten wäre es, die Griller hätten ihren Abfall wieder nach Hause genommen. Dazu scheint aber weitere Überzeugungsarbeit notwendig. Aktuell war die temporär mit einer Videokamera – im Einsatz ist eine Wildkamera – überwachte Romäusquelle nicht betroffen. Wäre dies der Fall gewesen, hätten "wir an eine Schließung gedacht", erklärte Kühn. Dies hatte der Fortsamtsleiter den Nutzern vergangenes Jahr angedroht, als die Wasserholer selbst den Quellbereich größräumig verschmutzten – teilweise mit alten Ölkanistern oder anderen Behältern. Dies wurde jetzt über Ostern nicht beobachtet. Es wäre gegenüber denjenigen, die Wasser holten, "unfair gewesen, die Quelle zuzumachen", obwohl sie für die Verschmutzung gar nicht verantwortlich waren, betonte Kühn. Aber natürlich werde das Forstamt die Quelle beobachten, sollte dort die Verschmutzung wieder zunehmen, stehe ihre Schließung weiterhin im Raum.

Dass der Müll an der Romäusquelle zum Abholen zusammengestellt wurde, könnte sogar eine Gruppe organisiert haben, vermutete Kühn. Natürlich wäre es viel besser, jeder würde seinen Abfall wieder nach Hause nehmen. Aber das klappt nun bereits seit Jahren nicht. Schon verschiedene Szenarien wurde durchgespielt: Große Müllcontainer im Parkplatzbereich wurden abgelhent, weil sie eher noch mehr Menschen anziehen, die dort gleich ihren Hausabfall entsorgen, aber selbst ein Umpflügen des Wiesenbereichs war bereits im Gespräch. Doch dann befürchtete das Forstamt, dass die Griller andere Plätze suchen. Das sollte vermieden werden.