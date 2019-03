Das Villinger Feuerwehrhaus ist in die Jahre gekommen. Sie Stadtverwaltung bemüht sich, das Gebäude in Schuss zu halten. Die Einsatzkräfte selbst packen mit an. Es fehlt jedoch an Platz und immer wieder kommen neue altersbedingte Schwachstellen zu Tage. Der SÜDKURIER hat sich im Gebäude umgeschaut und listet hier die größten Mängel auf.