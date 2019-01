von SK

Einmal im Monat wird der Film, der regulär um 20.15 Uhr zu sehen ist, in einer weiteren Vorstellung auch schon um 17 Uhr gezeigt, und zwar – falls es sich um eine fremdsprachige Produktion handelt – in deutscher Synchronfassung. Um 20.15 Uhr läuft der Film dann wie bisher in der Originalsprache mit deutschen Untertiteln.

„Wir machen jetzt erstmal eine Testphase und schauen, ob das Angebot angenommen wird“, sagt der Vorsitzende des Guckloch-Kinos e.V., Kilian Schmidt. Hintergrund ist eine Untersuchung der Filmförderungsanstalt, wonach ein großer Teil des Arthaus-Publikums lieber am Nachmittag ins Kino geht als abends. Auch gibt es immer wieder Zuschauer, die sich die Filme in deutscher Sprachsynchronisation wünschen. Bei einer eigenen Publikumsbefragung, die das Guckloch-Kino vor vier Jahren gemacht hat, kam allerdings heraus, dass rund 60 Prozent der Besucher die Filme in Originalversion mit Untertiteln sehen wollen. Deshalb wird dies in den Abendvorstellungen auch künftig so beibehalten.

Im ersten Vierteljahr werden in 17-Uhr-Vorstellungen die Filme „Gundermann“ (9. Januar), „Docteur Nock – ein Arzt mit gewissen Nebenwirkungen“ (6. Februar) und „Le Semeur – das Mädchen, das lesen konnte“ (13. März) gezeigt.

Fortgeführt wird im neuen Jahr auch das Angebot mit spannenden, teilweise preisgekrönten Kinder- und Jugendkinofilmen, wobei um 15 Uhr immer der Kinderfilm und um 17 Uhr der Jugendfilm gezeigt wird. Spieltermine sind hier der 13. Januar, 10. Februar und 10. März.

Ausführliche Informationen zu den Filmen enthält das Programmheft des guckloch-Kinos, das kostenlos in der Tourist-Info im Franziskaner sowie in ausgewählten Einzelhandelsgeschäften bereitliegt.