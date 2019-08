Mehr Klimaschutz sei vonnöten, der Gemeinderat habe bisher zu wenig gemacht. Mit solchen Sätzen reagierten Stadträte auf die Forderung der örtlichen Friday-for Future-Bewegung nach mehr Aktionen auch auf lokaler Ebene. Das Echo bei der Podiumsdiskussion war für die jungen Leute, die sich seit Monaten für die Rettung des Planeten demonstrieren, fast unheimlich positiv. Bis auf FDP-Mann Frank Bonath, der zu manchen Forderungen auf deutliche Distanz ging, hörten die Zuhörer von ihren Bürgervertretern viel Zustimmung.

Sind diese Reaktionen vor allem politisch kalkulierte Umarmungsstrategie der etablierten Parteien an die Jugend? Oder ernst gemeinte Kehrtwende? Vermutlich von Beidem etwas. Vor allem die (ehemaligen) Volksparteien CDU und SPD wollen sich bei diesem politischen Mega-Thema von den Grünen nicht die ganze Butter vom Brot nehmen lassen. Zum anderen wächst aber auch in der Mitte der Gesellschaft die Einsicht, dass es fünf vor Zwölf ist. Die Leute erkennen den Klimawandel bereits vor ihrer Haustür: Die ungewohnten Hitzesommern auf der Baar, das Waldsterben im Germanswald oder den Gletscherschwund in den nahen Alpen.

Bleibt als Zwischenfazit: Die Friday-for-Future-Bewegung hat zwar bundesweit den etablierten Politikbetrieb von unten bis oben in Bewegung gebracht, was ansich schon ein Erfolg ist. Auch die Kommunalpolitik in VS will sich bewegen. Doch bleibt abzuwarten, was tatsächlich aus den aktuellen Lippenbekenntnissen wird. Bei der Aktionswoche in VS wurde aber auch deutlich: Eine echte Massenbewegung ist sie bislang nicht. Ein paar Außenseiter mit Dreadlocks kämpfen mit Leidenschaft. Doch das Dutzend Idealisten in der Oberen Straße hat es bislang nicht geschafft, die Jugend von VS in großer Zahl zu mobilisieren. Da bleibt noch viel Überzeugungsarbeit.