von SK

In VS-Villingen wird's wieder „groovy“. Am Samstag, 27. April, findet auf Initiative des Lions Club Villingen-Schwenningen Mitte die dritte Auflage des Musik- und KneipenfestivalNightgroove in der Villinger Innenstadt statt. Oder, wie der Veranstalter Michael Barkhausen es ausdrückt: "Die Gastronomie der Villinger Innenstadt wird erneut mit einem hochkarätigen musikalischen Programm und vielen Darbietungen quer durch die Musikgeschichte vereint."

Noch laufen die Vorbereitungen auf Hochtouren. Michael Barkhausen hat bereits eine erfolgreiche Kneipentour hinter sich. "Es schaut so aus", sagt er, "als würden, bis auf ein oder zwei Änderungen, alle wieder dabei sein, wie im vergangenen Jahr." Soweit also die Gastronomie. Was die Musik betrifft, da gibt es noch einige offene Stellen im Programm. Und zwar mit Absicht. "Wir wollten vor allem lokalen Bands die Möglichkeit geben, sich noch zu bewerben", sagt Barkhausen.

Das Programm der langen Nacht der Livemusik bestreiten Künstler und Bands aus der gesamten Republik und dem angrenzenden Ausland. "Einige Plätze werden jedoch der lokalen und regionalen Musikszene vorbehalten", so Barkhausen.

Mit „The Soulmachine“, einer Funk- und Soulband, bei der der Villinger Musiker und Architekt Tom Scherlitz für den richtigen Rhythmus sorgt, wurde bereits eine erste Band aus der Region verpflichtet. "Aber auch weitere Bands der Region sollen noch eine Bühne bekommen", so Barkhausen.

Auch wieder dabei: Die Band The Soul Machine aus Rottweil bringt auch beim Nightgroove in diesem Jahr am 27. April wieder Soul, Funk, Pop und Rhythm'n'Blues auf die Bühne. Bilder: Veranstalter | Bild: Nightgroove Event

Das Programm spannt – wie schon aus den Vorjahren gewohnt – einen weiten Bogen: Während im Jazzclub beim „Lorenzo Petrocca Quartett“ virtuoser Jazz und lockerer Swing geboten wird, zeigen die „Sons Of Sounds“ im Schlössle, dass Metal und Hardrock auch mit Melodien, Harmonien und reifen Texten mitreißen kann.

Nightgroove 2019 in VS | Bild: Nightgroove Event

Dazwischen ist ein Generationen übergreifendes Angebot vom Rock'n'Roll der 50er-Jahre über den Beat der 60er, den Glam-Rock und die Disco-Hits der 70er, bis zum Pop der 80er und in die aktuellen Charts zu erleben.

Die Band Sons of Sounds aus dem nördlichen Schwarzwald bringt mit Metal und Hardrock das Schlössle zum Beben. | Bild: Arno Kohlem

Wie in den beiden Jahren zuvor wird auch beim Nightgroove 2019 für den guten Zweck gefeiert. Die Mitglieder des Lions Club Villingen-Schwenningen Mitte bewirten die Gäste im Münsterzentrum sowie im Atrium der Volksbank. Unterstützt wird mit den dort erzielten Einnahmen die Rehaklinik Katharinenhöhe in Furtwangen.