Mehr als 100 Interessenten hat der Ortvorsteher von Pfaffenweiler, Martin Straßacker, vorgemerkt: Sie alle hoffen auf einen der 25 bis maximal 30 Bauplätze im geplanten Neubaugebiet Gassenäcker. Seit Jahren wird an diesem Baugebiet geplant, wie Straßacker im Gespräch mit dem SÜDKURIER erklärt, aber nichts geht wirklich voran. Das Baugebiet Gassenäcker war auch Thema in der letzten Ortschaftsratssitzung, hier informierte Martin Straßacker die Ortschaftsräte über den aktuellen Stand: Obwohl der Bebauungsplan steht und der Ortschaftsrat sogar schon Straßennamen in dem künftigen Wohngebiet benannt hat, ist es der Stadt noch nicht gelungen, die notwendigen Grundstücke von den Privatbesitzern zu kaufen. Die Verhandlungen seien abgebrochen, berichtet Straßacker. Die Grundstückseigentümer seien nicht gewillt, ihren Grund und Boden an die Stadt zu verkaufen. Wie das Liegenschaftsamt mitgeteilt hat, sei jetzt ein privater Investor mit von der Partie. Angeblich sei schon ein Termin mit der Stadtverwaltung vereinbart, denn der Investor muss von der Stadt ein schmales Grundstück kaufen, damit die Erschließung für das Gebiet machbar ist.

Jetzt gibt es die Befürchtung, dass sich die Erschließung nochmals verzögert. In Pfaffenweiler macht sich der Unmut breit, dass so gar nichts vorangeht bei diesem für den Ort so wichtigen Baugebiet, das in Richtung Rietheim liegt. „Wir können uns ja sonst in keine Richtung ausdehnen, da wir von Naturschutz- und Vogelschutzgebieten umgeben sind“, so Straßacker.

Viele jüngere Familien, die aus Pfaffenweiler kommen, aber mangels Bauplatz woanders hingezogen sind, würden gerne zurückkehren. Im Ort selbst gebe es auch keine Leerstände oder gar brachliegende Grundstücke. So war auch das jetzt ausgelaufene Zuschuss-Programm „Jung kauft Alt“ kein wirklicher Erfolg: Gerade mal zwei Anträge habe es in Pfaffenweiler gegeben. Wie Martin Straßacker berichtet, gab es beim Baugebiet Gassenäcker von Beginn der Planungen an Verzögerungen: „Erst wurde eine Fledermaus entdeckt, und dann gab es die Vermutung, dass es dort Keltengräber geben könnte.“ Es folgten aufwändige Untersuchungen, gefunden wurde aber nur eine mittelalterliche Drainage-Anlage, die als nicht erhaltenswert eingestuft wurde.