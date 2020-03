Vor allem am Samstagmorgen sei es zu einigen Verstößen gekommen, berichtet Verwaltungssprecherin Oxana Brunner auf SÜDKURIER-Nachfrage. „Einige Geschäfte hatten geöffnet und in einer Gaststätte wurde die Außenterrasse bewirtet“, so Brunner. Am Nachmittag seien die Verstöße dann weniger geworden, nachdem Mitarbeiter des Ordnungsdienstes entsprechende Verwarnungen ausgesprochen hatten. Der Sonntag sei noch ruhiger gewesen. Insgesamt 50 Mitarbeiter des Bürgeramtes waren am Wochenende in zwei Schichten von 8 bis 20.30 Uhr im gesamten Stadtgebiet sowie in den Ortsteilen unterwegs (wir berichteten).

Villingen-Schwenningen Stadt überwacht neue restriktive Vorschriften des Landes am Wochenende mit 50 Mitarbeitern

„Wir sind alles abgefahren“, erzählt Brunner. Bei festgestellten Verstößen seien dann die Mitarbeiter des Ordnungsdienstes hinzugezogen worden, die sich um die Durchsetzung der Vorschriften gekümmert haben. Bei den Kontrollen sei immer auch Fingerspitzengefühl nötig, zum Beispiel, wenn bei Gaststätten zwischen einer normalen Bewirtung und dem Angebot zum Mitnehmen unterschieden werden musste. Die Kontrollen werden jetzt fortgesetzt. Zur Unterstützung sei zudem eine externe Sicherheitsfirma beauftragt worden. In welchem Umfang und zu welchen Zeiten der Dienstleister Kontrollen auf Spielplätzen, Schulhöfen und anderen Plätzen übernehme, sei derzeit noch in der Prüfung, so Brunner.