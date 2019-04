Hans-Joachim von Mirbach hat völlig recht, wenn er den neuen OB an die kurze Leine legt. Der Weise von den Grünen legt seinen Finger treffend wie bezeichnend in die Wunde: Viel zu parteiisch, dieser Rathauschef. Wie kann man sich auch als Chef einer Verwaltung zu dem Satz versteigen „Wir sind aufgestiegen“ – das Ganze mit Blickrichtung auf den Schwenninger Basketballverein, auch genannt: Die Panthers. Der Vorwurf, Roth müsse sich distanzierter äußern, trifft zwar nicht – pardon – ins Grüne, gleichwohl ins Schwarze.

„Ich möchte doch bitten, dass das neutral bleibt.“ Der Satz des von Mirbach – was heißt das? Für uns alle im allgemeinen und fürs Politische im besonderen? Die weise Stimme aus dem Pädagogen-Ruhestand hat ja so recht. Ein Beispiel: Dirk Sautter arbeitet beim Roten Kreuz und ist damit Angestellter des DRK-Kreisvorsitzenden Jürgen Roth. Stadtrat Sauter aus Schwenningen, zuletzt Wahlkampf-Manager von Jürgen Roth, schickt sich derzeit an, Parteikarriere zu machen und äugt unübersehbar Richtung des frei werdenden Stuhls des Fraktionssprechers der Christdemokraten. Von Mirbach: „Ich möchte doch bitten, dass das neu­tral bleibt.“ Klaro: Entweder Sautter wechselt zur Feuerwehr oder nix wird’s mit Ober-Aufsicht über die Verwaltung.

Elif Cangür, Spitzenkandidatin der Grünen, arbeitet wie Rudolf Nennt von den Freien Wählern in der VS-Industrie. Von Mirbach: „Ich möchte doch bitten, dass das neutral bleibt.“ Heißt für die engagierte Dame aus Pfaffenweiler und für den Schwenninger: Lieber künftig im Zweifel mal nichts sagen zur Wirtschaftspolitik und Industrieunternehmen, sonst droht die Sense von – na, Sie wissen schon.

Erich Bisswurm betreibt ein etabliertes Statikbüro in Villingen. Als Mitglied der politischen Gremien redet der Mann von den Freien Wählern auch bei städtischen Auftragsvergaben im Hoch- und Tiefbau mit. Oder Dietmar Wildi, Inhaber eines Gartenbaubetriebes. Der CDU-Rat, wie Bisswurm auch ab und an Auftragnehmer der Stadt, sitzt auch stimmberechtigt in den Fachgremien, etwa im Technischen Ausschuss. „Ich möchte doch bitten, dass das neutral bleibt.“ Wieder ein Mirbachscher Volltreffer. Rumms.

Andreas Flöß ist Architekt in Villingen. Der Stadtrat hat ein Gutachten zu Neunutzungsmöglichkeiten des Villinger Kasernenareals erstellt. Das Papier muss nun geschreddert werden, die darin enthaltenen, fachmännischen Bewertungen gilt es einer umgehenden Löschung zuzuführen. Von Mirbachs Satz greift multi-fraktionell, irgendwie ist immer einer dran.

Auch Sozialdemokraten bleiben nicht ungeschoren. Edgar Schurr, Polizist in Pension, ist geübt im zugespitzten Fragen. Sein Sohn Nicola betreibt eine Würstchenbude und verkauft dort als SPD-Vorsitzender von VS mit einem stets breiten Lächeln knackig heiße Rote. Schurr senior äußert sich unverdrossen zu Bewirtschaftsfragen in städtischen Veranstaltungsräumen und nörgelt auch schon mal mit knurrendem Magen zur Qualität der gereichten Häppchen in Gemeinderatssitzungen. „Ich möchte doch bitten, dass das neutral bleibt.“ Der monolithische Satz des von Mirbach enthüllt fast selbstläuferisch die etwas zu politischen Extra-Würste hier und da. Das kann so nicht weiter von sich hin bruzzeln. Die Feinstaub-Emissionen des Schurrschen Grills gehören dringend untersucht – und gegebenenfalls sanktioniert.

Unternehmensberater Frank Bonath äußerte sich als FDP-Stadtrat zuletzt reichlich hinterfragend zu einer angedachten VS-Infrastrukturabgabe für Immobilien-Investoren. Ein glasklarer Fall für von Mirbach. „Ich möchte doch bitten, dass das neutral bleibt.“ Denkverbot also für Frank Bonath, keine Kompromisse bitte: Bonath und von Mirbach wohnen privat eineinhalb Steinwürfe voneinander entfernt. Sie werden womöglich abends auf der Terrasse von der selben Warenbachmücke belästigt. Die Frage steht im Raum, ob darob sogar gleiches Blut in ihren Adern fließt. Was das politisch bedeuten kann: Am Ende gar eine Anti-Roth-Allianz, die so still zusammengeplätschert wird, wie der Warenbach Richtung Brigach murmelt?

So recht der Grätschen-Graf aus den Stadtratsreihen auch hat, es gibt auch noch die Avantgarde, die einen Schritt weiter ist als grüne Vordenker. Womit wir auch schon bei Jürgen Jauch sind. Der CDU-Rat aus Schwenningen kandidiert freiwillig nicht mehr. Er wurde zu oft in der Helios-Arena jubelnd gesehen. Als politischer Privatier versucht er nun, bei der Schwenninger Stadtmusik als unauffälliger Mitspieler eine unabhängige Zukunft zu finden – was gelingen könnte.

Ungemach droht indes dem Hoptbühl-Gymnasium. Der bisherige Fürsprecher von Mirbach fällt als Ex-Lehrer dieser Einrichtung als Lobbyist aus, nimmt er seine eigenen Ansprüche ernst. Gut, dass die Erneuerung des Sportplatzes von unabhängigen Kräften in der Stadtverwaltung energisch vorangetrieben wird.

Richtig Pech hat Renate Breuning: Sie darf sich, danke Herr von Mirbach, nicht wie geplant in den politischen Ruhestand zurückziehen. Die CDU-Fraktionssprecherin muss einfach weitermachen, das ist sie dem Grünen-Chef jetzt schon schuldig. Weshalb? Nunja: Renate Breuning hat sich von ihrer eigenen Fraktion nie, gar nie, auf Linie bringen lassen. Sie war stets akzentuiert neutral, freigeistig und uneinbindbar. Deshalb bedeutet die Forderung des Joachim von Mirbach in diesem Fall: Eins mit Sternchen, Setzen. Und weitermachen, Frau Breuning. So unabhängig war keine.