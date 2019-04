von Rüdiger Fein

In Kürze gibt es in Villingen ein Reparatur-Café. Am 11. Mai ist in den Räumen der evangelischen Paulusgemeinde, in der Waldhauser Straße 10 feierliche Eröffnung einer, von technisch versierten Menschen initiierten, Reparaturwerkstätte.

Mit dabei sind ehemalige und noch beruflich aktive Techniker und Ingenieure, die nicht nur reparieren wollen, sondern die in erster Linie anleiten wollen, selbst Reparaturen durchzuführen.

Wer hat sich nicht schon einmal geärgert, wenn die Garantie und die Gewährleistung eines technischen Gerätes gerade abgelaufen ist und die Kaffeemaschine, der Staubsauger oder die elektrische Zahnbürste den Geist aufgibt?

Die Herstellerfirma weigert sich über die Gewährleistung hinaus die Reparatur kostenfrei zu übernehmen und der vorliegende Kostenvoranschlag nähert sich fast dem Preis eines neuen Gerätes. Da kommt man ins Grübeln, wenn immer wieder von Nachhaltigkeit die Rede ist und unsere Gesellschaft doch eher wegwirft statt repariert.

Lange waren die Initiatoren auf der Suche nach geeigneten Räumen, viele angesprochene Villinger Schulen lobten die Initiative, konnten aber keine Räume zur Verfügung stellen. Schließlich wurde man bei der Evangelischen Bezirksstelle fündig.

Die dort verantwortliche Birgit Samlenski stellte die ehemaligen Pfadfinderräume im Gemeindehaus der Paulusgemeinde zur Verfügung und das Projekt konnte starten. Mit viel persönlichem Einsatz wurden und werden aktuell zwei Werkstatträume und eine Verwaltungseinheit renoviert und eingerichtet und am 11. Mai soll es offiziell losgehen.

Mit der Villinger Wellness-Oase und Alexander Wetzel hat man auch bereits zwei Sponsoren gefunden, welche die Reparaturwerkstatt unterstützen wollen. Repariert bzw. zur Reparatur angeleitet werden soll alles, was sich wegen unverhältnismäßig hoher Kosten nicht mehr lohnen würde, nach der Reparatur aber wieder einsatzfähig ist oder wenn das Herz des Besitzers emotional dran hängt.

Das kann die defekte Kaffeemaschine ebenso sein wie ein Kinderfahrrad, die defekte Wanduhr oder die zu Bruch gegangene Porzellanfigur. Reparieren statt wegwerfen lautet das Motto.

Die Hilfe zur Selbsthilfe soll hierbei im Vordergrund stehen. Vorläufig ist vorgesehen das Reparatur-Café am zweiten Samstag im Monat in der Zeit von 10 bis 13 Uhr zu öffnen. Während dieser Zeit ist jeder Besucher willkommen mit oder ohne Reparaturauftrag.

Auch auf einen Kaffee und zu einem informativen Fachgespräch ist man gern gesehen. "Wir sind kein Verein", sagt Jürgen Kammerer, der als ehemaliger Elektronik-Techniker auf spannende Reparaturaufträge hofft. Aktuell werden noch Mitstreiter gesucht.