von Claudia Hoffmann und Hans-Jürgen Götz

In einer langen Schlange standen hunderte Bürger geduldig wartend im Theater am Ring, um dem neuen Oberbürgermeister Jürgen Roth ihre Aufwartung zu machen. Geduldig schüttelte dieser unzählige Hände, hatte für alle ein offenes Ohr und so fing die Amtseinführung mit einiger Verspätung an. Es kamen deutlich mehr Gäste, als es Sitzplätze im Theater gibt, so wurde die Veranstaltung kurzerhand in den kleinen Saal übertragen.

Hier freut sich Bernd Albert, CDU-Gemeinderat aus Brigachtal, mit Jürgen Roth.

Bernd Albert (CDU), Gemeinderat aus Brigachtal | Bild: Hans-Juergen Goetz

Auch SVS-Geschäftsführer Ulrich Köngeter macht seine Aufwartung.

Köngeter | Bild: Hans-Juergen Goetz

Werner Mauch von der Bürgerwehr hofft sich auf die Unterstützung von Jürgen Roth bei künftigen Diskussionen, wenn es um das Tragen von Waffen bei gewissen Zeremoniellen geht.

Werner Mauch (Bürgerwehr) | Bild: Hans-Juergen Goetz

Alt-OB Rupert Kubon sitzt im Saal neben der Ehrenbürgerin der Stadt, Liselotte Gebauer.

Neujahrsempfang | Bild: Hans-Juergen Goetz

Franziska und Johannes Hellstern mit Söhnchen Emil.

Franziska und Johannes Hellstern mit Söhnchen Emil | Bild: Hans-Juergen Goetz

Volles Haus im Theater am Ring, wo durch die neue Bestuhlung einige Plätze weggefallen sind.

Neujahrsempfang | Bild: Hans-Juergen Goetz

Der entscheidende Moment: Bürgermeister Detlev Bührer vereidigt Jürgen Roth.

Neujahrsempfang | Bild: Hans-Juergen Goetz

Für den richtigen Ton sorgt die JazzConnexion des Deutenberg-Gymnasiums mit fetzigen Klängen.

Neujahrsempfang | Bild: Hans-Juergen Goetz

Geschafft: Stolz zeigt Jürgen Roth seine Ernennungsurkunde.

Neujahrsempfang | Bild: Hans-Juergen Goetz

Etwas bewegt schaut Jürgen Roth auf die vielen Menschen, die zu seinem Neujahrsempfang gekommen sind, den er mit der Amtseinführung zusammen gelegt hat.

Neujahrsempfang | Bild: Hans-Juergen Goetz