von Silke Weidmann

Am Montag werden sich nach mehrmonatigem Leerstand die Türen des altehrwürdigen Café „Raben“ wieder öffnen. Auf 120 Sitzplätzen, davon 70 im Außenbereich, können dann die Gäste wieder Platz nehmen. Die neue Pächterin Michela Troisi und ihr Partner Marco Giannattasio verleihen derzeit den Räumen den letzten Schliff. Während das historische Gebäude in seiner Substanz nicht verändert wurde, ist in der Ausstattung einiges modernisiert worden.

Am Montag eröffnet das Café Raben neu, bis dahin wird dem Gastraum noch der letzte Schliff verpasst. | Bild: Silke Weidmann

„Raben“ in neuem Glanz

Der Verwalter des Gebäudes, Ralf Hezel, erklärt: Das Café „Raben“ ist jetzt nach neuen energieeffizienten Standards ausgestattet. Die Elektrik wurde erneuert, die Eisvitrinen, die Schankanlage und die Kaffeemaschine glänzen nagelneu. Neue Boden- und Wandbeläge und auch die Cafémöbel schaffen außerdem ein modernes Ambiente.

Michela Troisi und die neue Kaffeemaschine warten im altehrwürdigen Cafe „Raben“ auf Gäste. | Bild: Silke Weidmann

Für das Pächter-Paar ist es eine aufregende Zeit. Vergangene Woche haben sie geheiratet und sie sind erst vor Kurzem nach Villingen gezogen. Die beiden haben bereits Gastronomie-Erfahrung. Marco Giannattasio hatte bislang ein italienisches Restaurant in Hamburg, in dem auch Michela Troisi tätig war.

Im neuen Café „Raben“ ist Marco Giannattasio der Küchenchef, ein angestellter Konditor ist für die gebackenen Süßspeisen zuständig. Außerdem wollen die neuen Pächter Catering anbieten. Auch sind im Haus separate Räume für private Feste vorhanden. Die neuen Betreiber freuen sich sichtlich auf die bevorstehende Eröffnung in Villingen. Hamburg sei schön, meinen die beiden, aber Villingen auch, „vielleicht noch ein bisschen schöner, weil es hier nicht so hektisch zugeht“.

Große Bandbreite türkischer Küche

Schräg gegenüber hat bereits vor einigen Wochen das neue türkische Restaurant „Gönül Sofrasi“ eröffnet. Aynur Akcan, die bislang eine Änderungsschneiderei in der Kanzleigasse hatte, und Hüseyin Schreiber-Akcan, der bereits Gastronomieerfahrung in Berlin gesammelt hat, sind die neuen Betreiber. In der Oberen Straße 12 stand der vordere Teil des Hauses eine Weile leer, zuletzt war dort ein Kleiderladen, zuvor ein Reisebüro ansässig.

Aynur Akcan und Hüseyin Schreiber-Akcan sind die Betreiber des türkischen Restaurants „Gönül Sofrasi“. | Bild: Silke Weidmann

Der hintere Teil, in dem bis zur Schließung vor einigen Monaten das Café „Om“ war, gehört nun auch zu der neuen Gastronomie. Diese versteht sich als Café und Restaurant, nicht als Imbiss. Döner und Pizza gibt es zwar auch zum Mitnehmen, doch die Betreiber wollen eine größere Bandbreite der türkischen Küche in Villingen anbieten.

Pizzabäcker Sahin und Chefkoch Serdar sind im türkischen Restaurant für die landestypischen Spezialitäten zuständig. | Bild: Silke Weidmann

Der Tisch ist jedenfalls „von Herzen gedeckt“. Denn so könne man den Namen des neuen Restaurants ins Deutsche übersetzen, erklärt Aysun Aleayrak, die Nichte von Hüseyin Schreiber-Akcan.