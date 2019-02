Immer weniger Schwarzafrikaner kommen ins Land. Und die, die da sind, befürchten ihre Abschiebung. Klaus Meusel vom Jobclub Villingen-Schwenningen, der vor allem Gambier betreut, kennt diese Ängste. Meusel kümmert sich um einen 28-jährigen, der in einem Villinger Gießerei-Betrieb in Wechselschichten arbeitet, ausgezeichnete Zeugnisse hat und dessen Tage dennoch von einer "enormen Angst" begleitet sind. Hintergrund: Er kann jederzeit abgeschoben werden. Weil Meusel und seine Mitstreiter diese Situation ändern möchten, gehen sie nun an die Öffentlichkeit. Sie möchten in Zusammenarbeit mit weiteren Hilfsorganisationen, aber auch Betrieben eine Diskussionsveranstaltung auf die Beine stellen, um klar zu machen, dass Villingen-Schwenningen, aber auch die Region von der Zuwanderung profitiert.

Allerdings ist der Jobclub nur ein kleiner Verein, der auch erst seit zwei Wochen als gemeinnützig anerkannt ist. Deswegen kann er allein solch ein Forum nicht stemmen, er kann sich vorstellen, als Mitveranstalter aktiv zu werden, wie Meusel berichtete. Dem Verein geht es vor allem darum, Migranten eine Perspektive zu bieten. Die erhalten sie aber nur durch ein Einwanderungsgesetz. Aktuell beantragen die Neuankömmlinge aus Afrika und Asien Asyl, gerade für viele Flüchtlinge aus Schwarzafrika ist die Chance aber gering, anerkannt zu werden. Dabei benötige die Gesellschaft dringend Zuwanderung, erklärt der Aktivist. So suchen gerade kleinere Handwerksbetriebe händeringend Mitarbeiter, aber auch Altenheime und Kliniken Pflegepersonal. Darauf reagiere CDU-Innenminister Thomas Strobl aber nicht, stattdessen deportiere er in steigendem Maß Flüchtlinge, die bereits einen festen Arbeitsplatz gefunden haben, von ihren Arbeitgebern geschätzt werden und in die Sozialkassen einzahlen, kritisierte Meusel.

Der Jobclub möchte die Veranstaltung noch vor den Europawahlen durchführen, denn damit sind wichtige Weichenstellungen verbunden. Meusel plädiert auch dafür, dass den Flüchtlingen, die nicht als Asylbewerber anerkannt werden, die Möglichkeit zu geben, das neue Einwanderungsgesetz zu nutzen. Diese Alternative wird Spurwechsel genannt und ist sehr umstritten. Für das Jobclub-Mitglied wäre es aber eine gute Möglichkeit, Flüchtlinge, die sich bereits integrieren, im Land zu behalten. Er weist im Gespräch immer wieder auf den hohen Personalbedarf hin – gerade im Bereich des Pflegesektors. Hier hätten die Flüchtlinge wenig Berührungsängste, vor allem die Afrikaner hätten großen Respekt vor dem Alter. Von den bisher von Jobclub betreuten Migranten kämen rund ein Viertel in diesem Sektor unter.

Mitstreiter gesucht

Für die Organisation der Informationsveranstaltung hoffen die Jobclub-Mitglieder auf Mithilfe bei Ausgestaltung, Organisation, Mobilisierung und Finanzierung. Es solle ein deutlich sichtbarer Beitrag zu einer versachlichten Diskussion geleistet werden, schreiben sie in ihrem Aufruf zu dem aktuellen Zukunfts-Thema.