"Unsere Jungs" sagen sie oft und meinen damit junge Gambier, die in der Region leben und arbeiten wollen, oft aber die Abschiebung in ihre frühere westafrikanische Heimat befürchten. Sie – das sind aktuell zehn aktive Mitglieder des neu gegründeten Jobclubs Villingen-Schwenningen, der es sich zum Ziel gemacht hat, Flüchtlingen zur Arbeit und Ausbildung zu verhelfen. Der Vorsitzende ist Christian Utischill, der sich bereits einen Namen in der Flüchtlingsarbeit in Maria Tann, der inzwischen aufgelösten Flüchtlingsunterkunft zwischen Villingen und Unterkirnach, gemacht hat. Christian Keller, der frühere Dekan im evangelischen Kirchenbezirk Villingen, hat die Öffentlichkeitsarbeit des Jobclubs übernommen.

Panik vor Abschiebung

Der Verein, dessen Anerkennung durch das Amtsgericht laut Utischill kurz bevorsteht und der auch als gemeinnützig anerkannt werde, hat es sich zum Ziel gemacht, Flüchtlinge bei der Suche nach einer Ausbildungs- oder Arbeitsstelle zu unterstützen, bei Behördengängen oder beim Deutschlernen zu helfen. Dass sich die Aktivitäten stark auf Gambier konzentrieren, liege auch daran, dass dieser Staat kein Bürgerkriegsland ist. Wenn ihr Asylantrag abgelehnt ist, müssten die Gambier jederzeit damit rechnen, abgeschoben zu werden, berichtet Keller. Die Gruppe betreut derzeit 35 Flüchtlinge, davon seien 90 Prozent Gambier.

Gesuchte Arbeitskräfte

Für dieses Engagement spielen nicht nur humanitäre Motive eine Rolle, sondern die VS-Unterstützer sehen auch einen starken Rückhalt bei vielen Unternehmern des Landes. Es werden dringend Arbeitskräfte für einfache Arbeiten, Pfleger oder auch Handwerker gesucht. Diese Flüchtlinge seien arbeitswillig und in Job oder Ausbildung engagiert. Das Potenzial will die Gruppe fördern, sieht sich aber vielen Widerständen gegenüber. Aktuell sind die meisten Gambier nur geduldet und können nach der Ablehnung ihres Asylantrags jederzeit abgeschoben werden. Tatsächlich kam es bereits zu Sammelabschiebungen. Werden sie von den Behörden dann auch noch aufgefordert, sich um eine Geburtsurkunde oder einen Pass zu bemühen, herrsche oft Panik. Allein acht der von der Initiative betreuten Gambier seien untergetaucht. Schriftführerin Barbara Wackershauser vermutet, dass sie sich in Italien befinden. Dabei kämpfen auch viele Arbeitgeber, darum den Gambiern ein Bleiberecht einzuräumen, arbeiten sie doch in Jobs, für die sonst keine Anderen zu finden sind. So hofft auch der VS-Jobbclub darauf, dass der Bundestag bald ein Einwanderungsgesetz verabschiedet, das auch diesen Flüchtlingen eine Zukunftsperspektive bietet. Der künftige Verein arbeitet mit anderen Flüchtlingshelfern zusammen, will ein Netzwerk bilden: "Wir sind keine Konkurrenz untereinander, sondern haben ein gemeinsames Ziel", betont Utischill.

Dabei haben die Unterstützer nicht nur die Integration hier im Blick, sondern sie möchten Menschen in Gambia auch eine Bleibeperspektive bieten. Mit Hilfe von Spenden wollen sie sich auf eine Koch- und Schneiderausbildung für 120 Frauen und Mädchen sowie eine landwirtschaftliche Ausbildung konzentrieren. Diese zwei Projekte soll mit Hilfe der katholischen Erzdiözese in Banjul sowie der gambischen Caritas umgesetzt werden.