von Rüdiger Fein

Der Wohnwagen der mobilen Jugendarbeit ist vor rund einem halben Jahr umgezogen. Anstatt auf dem Münsterplatz, wo man ein Jahr lang als Anlaufstelle für die Jugend präsent war, steht der Wagen jetzt in der Paradiesgasse.

Ob sich allerdings die Prognose bewahrheiten wird und auf dem direkten Weg vom Villinger Bahnhof in die Innenstadt tatsächlich deutlich mehr Jugendliche unterwegs sein werden, das werde sich noch herausstellen, sagt Inge Häßler, die Leiterin der Suchtberatungsstelle in Villingen-Schwenningen.

Das ganze Jahr in den Blick nehmen

Zwar stehe man mit dem bunten Wohnwagen bereits seit April in der Paradiesgasse auf dem Platz vor der Sparkasse. Aber um ein Urteil für oder gegen den neuen Standort abgeben zu können, müsse man das ganze Jahr in den Blick nehmen, sagt auch Streetworker Steffen Helbig. Bisher sei die Resonanz gut und nicht nur Jugendliche nähmen den Wohnwagen als Rückzugsort und Treffpunkt wahr.

Neugier auch bei Erwachsenen

Auch erwachsene Bürger aus der Nachbarschaft kommen gerne mal vorbei, um sich über das Projekt, das nahezu jeder von der Präsenz während der Fastnachtstage kennt, wenn der Wagen am Ende der Färberstraße steht. Nach wie vor stehe man mit dem Wohnwagen einmal pro Woche am Schwenninger Muslenplatz und einmal am jetzt neuen Standort.

Bis zu 20 Jugendliche kommen regelmäßig

Das Angebot, hier niederschwellig ins Gespräch zu kommen und weitere Hilfestellungen verabreden zu können, werde regelmäßig von bis zu 20 Jugendlichen genutzt, wobei der Standort in Schwenningen aufgrund der dortigen Wohnverhältnisse mit etwa 30 regelmäßigen Besuchern noch besser ankomme. Aber der Erfolg der Streetworker lasse sich schwer an der Zahl der betreuten Jugendlichen messen. Mit der aus Rottweil stammenden Sozialpädagogin Malgorzata Mund gibt es übrigens eine neue Streetworkerin.

Villingen-Schwenningen Jugendarbeit wird auf neue Füße gestellt: Gleich drei Verträge gekündigt Das könnte Sie auch interessieren

Gespanntes Warten auf Beschlüsse des Jugendhilfeausschusses

Auf die Frage nach der Zukunft der mobilen Jugendarbeit befragt, hält sich Inge Häßler bedeckt. Jetzt müsse man abwarten, wie die weiteren Pläne der Stadt seien, sagt sie. In der kommenden Woche tage der Jugendhilfeausschuss und auf die Ergebnisse und Beschlüsse sei man gespannt.