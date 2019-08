von Redaktion

Die Spielplätze am Altstadtsteig im Stadtbezirk Villingen und im Hirzwaldweg im Stadtbezirk Schwenningen wurden vom Amt für Grünflächen und Tiefbau in den vergangenen Monaten aufwändig erneuert. Der überwiegende Teil der Spielgeräte beider Anlagen war in die Jahre gekommen, so die Stadt in einer entsprechenden Pressemitteilung.

Beim Spielplatz Altstadtsteig wurde die bisherige lineare Anordnung der Spielgeräte aufgelockert. Der vorhandene Rutschenturm wurde erhalten – das Spielangebot wurde durch eine inklusiv nutzbare Nestschaukel sowie eine Drehscheibe ergänzt. Die einzelnen Spielgeräte sind durch Balancierbalken und flache Kletterfelsen zu einem zusammenhängenden Spiel-Parcours verbunden.

Laden zum Toben und Spielen ein: Die Stadt hat die Spielplätze am Altstadtsteig (hier auf dem Bild) und im Hirzwaldweg neu gestaltet. | Bild: Stadt Villingen-Schwenningen

Räumlich vom eigentlichen Spielplatz abgegrenzt wurde außerdem ein neuer, multifunktionaler Mehrgenerationen-Parcours geschaffen. Alle Geräte und Ausstattungsgegenstände – mit Ausnahme der konstruktiv notwendigen Metall- und Kunststoffbauteile wurden aus naturbelassenem Holz hergestellt.

Insgsamt 60|000 Euro hat die Umgestaltung des Spielplatzes am Altstadtsteig gekostet. | Bild: Stadt Villingen-Schwenningen

Die Kosten für die Aufwertung des Spielplatzes am Altstadtsteig belaufen sich auf rund 60 000 Euro. Parallel zur Aufwertung des Spielplatzes am Altstadtsteig wurden außerdem die vorhandenen Ballspielfelder (Fußball und Basketball) sowie die Tischtennisanlage für ebenfalls rund 60 000 Euro instandgesetzt.

Bei der Neugestaltung des Spielplatz Hirzwaldweg wurden mit Ausnahme eines Kletterkubus in der Mitte der Anlage, sämtliche Spielgeräte erneuert und das Gelände geringfügig umgestaltet.

Neben einem Trampolin, das auch mit einem Rollstuhl befahren werden kann, wurde ein neuer Sandspielbereich mit Spielhaus, eine Schaukelkombination, ein Bauchschwinger, eine Rutsche und ein Kletter- und Balancierparcours erstellt. Die Baukosten hierfür belaufen sich auf circa 160 000 Euro.

Auch im Hirzwaldweg wurde der Spielplatz erneuert. | Bild: Stadt Villingen-Schwenningen

Die Neugestaltung der Spielplätze ist Teil des städtischen Spielplatzentwicklungskonzepts. Ziel hierbei ist es nach und nach sämtliche städtische Spielplätze zu sanieren.