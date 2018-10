von Rüdiger Fein

Die Kirche zwischen Brigach und Kirnach lebt. Diese Aussage stellte der lebendige Gottesdienst unter der Leitung von Pfarrer Dominik Feigenbutz zum Patroziniumfest der St. Gallus Kirche in Tannheim am vergangenen Sonntag deutlich unter Beweis. Nicht nur die lockere, ansprechende und zugleich offene Art des Geistlichen, Probleme anzugehen, trug am Sonntag dazu bei, Kirche für alle Generationen glaubwürdig und erlebbar zu machen, auch die flott und mitreißend vorgetragenen Lieder der beiden Kirchenchöre Tannheim und St. Konrads, die beide unter der Leitung von Birgit Mundweiler stehen, ließen den Gottesdienst zu einem besonderen Erlebnis werden.

Unter dem Titel „Zur Quelle surfen" wurde eine moderne Messe gefeiert, bei der die Gottesdienstbesucher eindrücklich aufgefordert wurden, den Chor durch die eigene Stimme und zum Schluss noch durch rhythmisches Klatschen zu unterstützen. Seit 2015 ist Dominik Feigenbutz für die Seelsorgeeinheit zwischen Brigach und Kirnach verantwortlich und bereits im vergangenen Jahr stieß der Geistliche ein heiliges Experiment an, mit dem er die Menschen zurückholen will. Das sei ihm zwar in der Quantität nicht ganz gelungen, räumte der Pfarrer ein, aber er registriere eine neue Qualität in den Begegnungen mit den Menschen.

So treffe man sich in lockerer Runde erstmals wieder am kommenden Dienstag, um in einer aktuellen Stunde gemeinsam Bibeltexte oder Liedtexte zu lesen und anschließend drüber zu sprechen. In seiner Predigt zum Patrozinium hatte Pfarrer Dominik Feigenbutz zudem sehr deutlich über die Verfehlungen von Kirchenangehörigen im Missbrauchsskandal gesprochen und, so wie auch auf der Webseite der Seelsorgeeinheit, die große Schuld der Amtskirche eingestanden. Täter wie auch Opfer wurden in die Fürbitten eingeschlossen.

Er mahnte den verantwortungsvollen Umgang mit jeder Art von Macht ein. In einem kurzen feierlichen Akt wurde am Ende des Gottesdienstes die langjährige Chorleiterin Birgit Mundweiler geehrt, die den Chor zum Ende des Jahres verlässt, um zusätzlich zum St. Konrads Chor beim Fidelischor in Villingen neue Aufgaben zu übernehmen. Jutta Blessing vom Kirchenchor Tannheim überreichte Blumen und ein Geschenk und verabschiedete die Chorleiterin, die auf den Tag genau 20 Jahre in Tannheim am Dirigentenpult stand.

Jetzt habe die Suche nach einem Chorleiter in Tannheim oberste Priorität, befand die Vorsitzende des Chores. Sie hoffe auf zahlreiche Bewerbungen, die man gerne an die folgenden Adressen richten kann: Jutta Blessing, 07705/5727 oder Joachim Mayer, 0771/62408 oder per E-Mail an lirchenchor.tannheim@web.de.

Ehrung der Chorleiterin Die Chorleiterin Birgit Mundweiler hat vor 20 Jahren, ebenfalls zum Fest des Patroziniums, zum ersten Mal in der Tannheimer St. Gallus Kirche am Dirigentenpult gestanden und den Chor in den folgenden Jahren zum Erfolg geführt. Schnell verstärkte sich der Chor, der heute wieder vierstimmig singen kann. Mundweiler gründete mit den Kirchenmäusen die Jugendabteilung. Sie habe selbst ganz normale Gottesdienste zu Festgottesdiensten werden lassen, bedankte sich Chorsprecherin Jutta Blessing und überbrachte Grüße des Präses Michael Radigk.

