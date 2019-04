von Vivian Kuhn

Endlich geht es los: Die Bauarbeiten an mehreren Spielplätzen in Villingen-Schwenningen beginnen noch in diesem Jahr.

73 Spielplätze in der Stadt

In Villingen-Schwenningen stehen aktuell 73 Spielplätze für Spiel und Spaß zur Verfügung. Doch einige der Spielplätze sind inzwischen in die Jahre gekommen und müssen renoviert werden. Im Rahmen der Spielplatzentwicklungsplanung (SEP) kümmert sich die Stadt um die Erneuerung, den Umbau und teilweise auch um die Entfernung einiger der vorhandenen Spielplätze. Denn in Wohngebieten, in denen überwiegend ältere Menschen leben, werden diese kaum noch genutzt.

Start am Hirzwaldweg und am Altstadtsteig

Die ersten beiden Renovierungsmaßnahmen an den Spielplätzen beim Hirzwaldweg im Stadtbezirk Schwenningen und am Altstadtsteig im Stadtbezirk Villingen beginnen in Kürze. Beim Altstadtsteig sind bereits die ersten Schritte gemacht, hier wurden die Schaukeln abgehängt. Geplant ist auf diesem Spielplatz die Auflösung der linearen Anordnung der Spielgeräte. Die Umbauarbeiten sind besonders für die Attraktivität und Sicherheit der Spielplätze notwendig. Das findet auch Venezia Siegele, Mutter einer dreijährigen Tochter.

"Es braucht keine architektonischen Kunstwerke"

Der SÜDKURIER trifft sie gemeinsam mit ihrer Tochter Liah auf einem der zu renovierenden Spielplätze an der Roggenbachstraße. „Ich finde es wichtig, dass ein Spielplatz den Kindern die Natur auf einer spielerischen Art und Weise nahe bringt. Er muss kein architektonisches Kunstwerk sein, sollte jedoch mindestens die Grundbewegungsarten eines Kindes ansprechen“, so Siegele.

„Gerade Spielplätze in Wohngebieten sollten attraktiv sein, sie bieten Kindern die Möglichkeit, selbstständig nach draußen zu gehen und sich mit anderen Kindern zu treffen.“Venezia Siegele | Bild: Vivian Kuhn

Am Warenberg lädt beispielsweise ein kleiner Hügel zum Klettern und Spielen ein. Gerade hier auf dem Spielplatz fehlen allerdings vor allem Sitzmöglichkeiten zum Verweilen. Diese sowie eine Sonnenliege und ein Picknick-Tisch soll es in Zukunft geben.

450 000 Euro stehen zur Verfügung

In diesem Jahr stehen auch erstmals mehr Mittel im Haushalt für die Spielplatzertüchtigung zur Verfügung als im Spielplatzentwicklungsplan als Mindestbetrag gefordert werden. Insgesamt stehen 450 000 Euro zur Verfügung. In diesem Jahr können darum folgende Spielplätze umgebaut beziehungsweise erneuert werden: Der Spielplatz an der Roggenbachstraße (Baubeginn April), der Spielplatz am Goldenbühl-Kirchenzentrum (Baubeginn Herbst), der Spielplatz am Altstadtsteig (Baubeginn April), der Spielplatz an der Hallerhöhe (Baubeginn Herbst), der Spielplatz an der Turnerstraße (Baubeginn Frühjahr 2020) und der Spielplatz im Hirzwaldweg (Baubeginn April).