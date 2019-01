Das ebm-papst-Stadion am Friedengrund, die Spielstätte des FC 08 Villingen, wird künftig MS-Technologie-Arena heißen, das teilte Oberbürgermeister Jürgen Roth am Mittwoch in der Sitzung des Gemeinderats mit. Künftig wird das Stadion mit 50 000 Euro von der MS Industrie AG unterstützt.

Zu dem Motorenhersteller mit Hauptsitz in München gehört auch die Maschinenfabrik Spaichingen. Außerdem hat das Unternehmen eine Tochtergesellschaft in Trossingen.

Einer der Vorstände der MS Industrie AG, Armin Distel, ist gleichzeitig auch im Vorstand des FC 08 Villingen. Die MS Industrie AG ist auch für den Bau der neuen VIP-Lounge unter dem Stadiondach verantwortlich.

Nachdem Ebm-papst im April vergangenen Jahres seinen Rückzug aus dem Sportsponsoring verkündet hatte, musste ein neuer Sponsor gefunden werden.