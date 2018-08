von Rüdiger Fein

Wer kennt es nicht, das von Patienten oft auch als Röhre bezeichnete radiologische Diagnosegerät, kurz MRT (Magnetresonanztomografie) genannt, das bei dem einen oder anderen Patienten, der unter Platzangst leidet, schon bei der bloßen Nennung Ängste aufkommen lässt. Es bietet aber eine hohe Diagnosesicherheit und hat abgesehen von der vorübergehenden Enge und den lauten Geräuschen so gut wie keine Nebenwirkungen. Insbesondere wegen der guten Bilder, die eine Magnetresonanztomografie liefert, wird es bei den unterschiedlichsten Krankheitsbildern mehr und mehr zu Diagnosezwecken eingesetzt.

Noch steht der riesige Magnet auf dem Lastwagen, um anschließend vom großen Kran gehoben und milimetergenau abgesetzt wurde. | Bild: Rüdiger Fein

In der radiologischen Praxis von Arzt Wolfgang Rahn in der Villinger Bahnhofstraße stehen jetzt gleich drei solcher Geräte zur Verfügung. Am Dienstag wurde das vorläufig letzte MRT Diagnosegerät, alle stammen von General Elektrik Healthcare, angeliefert. Das SIGNA Voyager, das mit einer Feldstärke von 1,5 Tesla arbeitet, ist mit der neuesten, auf dem 97. deutschen Röntgenkongress 2016 in Leibzig vorgestellten, Technik ausgestattet.

Video: Rüdiger Fein

Allerdings handelt es sich bei diesem MRT um ein in seinen Abmessungen und seinem Gewicht außergewöhnlichen Gerät, das man nicht mal eben so in die Praxis einbringt, installiert und in Gebrauch nimmt. Schon die Anlieferung gestaltet sich alles andere als einfach. Hierfür war am Dienstag ein Schwerlastkran mit einer Höchstlast von bis zu zwölf Tonnen geordert worden. Es sind insgesamt acht Tonnen Technik, die angeliefert wurden. Da sind höchste Ingenieurleistung und ein eingespieltes Team gefragt und die Anlieferung wie auch die Montage bedürfen einer guten Planung.

Ein Jahr intensiver Planungsarbeit liegen hinter Marianne Rahn, die sichtlich erfreut das neue MRT begrüßt. | Bild: Rüdiger Fein

Auch zwischen der Idee und der Anlieferung liege ein Jahr intensiver Arbeit, erzählt Marianne Rahn, die bereits beim ersten und zweiten MRT, die im Winter 2004 und im Dezember 2016 installiert wurden, für die Planung mit verantwortlich war. „Das war heftig viel Arbeit und hat trotzdem sehr viel Spaß gemacht“, freute sich Marianne Rahn über die nun erfolgte Installation.

Es ist fast vollbracht, Wolfgang und Marianne Rahn sind sichtlich erleichtert, dass die Anlieferung nehezu pünktlich erfolgt. Jetzt sind die Monteure gefragt. | Bild: Rüdiger Fein

Am Dienstag allerdings ruhte die größte Verantwortung auf den Schultern von Peter Becker, der für die trotz des hohen Gewichts notwendige millimetergenaue Platzierung des 5300 Kilogramm schweren Magneten verantwortlich war.

Video: Rüdiger Fein

Denn die zuvor verlegten Zu- und Ableitungen von Elektrik und Kühlung mussten genau getroffen werden. Gekühlt wird der große Magnet nämlich durch etwa 2000 Liter flüssiges Helium, das mit Minus 273 Grad Temperatur nahe dem absoluten Gefrierpunkt liegt.

Video: Rüdiger Fein

Aufwändige Technik für die Kühlung des Heliums ist notwendig. Die Kühlung kann im Notfall sekundenschnell auf die Einspeisung von Stadtwasser umschalten. | Bild: Rüdiger Fein

Umfangreiche Sicherheitsmaßnahmen, wie eine an die Stadtwasserversorgung angeschlossene Notkühlung und eine eigene Trafostation sind hier obligatorisch. „Ich möchte trotz meines Alters mit der Zeit gehen und das Wohl unserer Patienten liegt mir am Herzen“, erklärt Wolfgang Rahn die erneute Investition von etwa 1,5 Millionen Euro. Das neue Gerät, das für spezielle Diagnosen vorgesehen ist, soll Anfang September betriebsbereit sein und nach einer intensiven Erprobung den Patienten zur Verfügung stehen.

So funktioniert ein Magnetresonanztomograf Die Kernspintomografie, auch Magnetresonanztomografie (MRT) genannt, ist ein bildgebendes Verfahren zur Diagnose bei einer Vielzahl von Beschwerden. Mit Hilfe eines starken Magnetfelds, einer Reihe von zusätzlichen Wechselfeldern und unter zuhilfenahme von Messantennen erzeugt das MRT Schnittbilder des Körperinneren. Die MRT-Bilder bestechen durch ihre sehr genaue Darstellung, so dass auch kleinste Veränderungen im Körper des Patienten erkannt werden können. Zu den Stärken des MRT gehört auch die Möglichkeit, den Körper nicht nur quer, sondern auch längst und sogar schräg geschnitten darstellen zu können und so eine krankhafte Veränderung sichtbar zu machen. Dabei ist die Kernspintomografie nahezu ohne Nebenwirkungen, lediglich die Enge in der Röhre belastet einige Patienten und die Lärmbelastung während der Diagnose ist enorm. Das jetzt installierte SIGNA Voyager wurde unter dem Gesichtspunkt entwickelt, den Patienten mehr zu schonen. Die Röhre ist im Durchmesser noch einmal auf jetzt 70 Zentimeter gewachsen, die Lärmbelastung konnte entscheidend reduziert werden. Eine neue Software erlaubt es, den Diagnosevorgang zu unterbrechen und an gleicher Stelle fortzufahren. Auf weitere innovative Technik ist das Gerät vorbereitet. (in)

