Eines der markantesten Gebäude im Villinger Altstadt-Ensemble wird derzeit einer umfassenden Sanierung unterzogen: Am historischen Gebäude Obere Straße 37, das unmittelbar neben dem Oberen Tor steht, lässt die Stadt als Eigentümerin derzeit die Fassade auf Vordermann bringen.

Sanierung über Monate

Der imposante Bau ist auf der Nordseite bis ans Dach vollständig eingerüstet und die Handwerker des Freiburger Restaurations-Unternehmens Eberhard Grether haben mit der Fassadensanierung vor kurzem begonnen. Die Arbeiten werden auf jeden Fall bis Jahresende andauern.

Die Fassade am Gebäude Obere Straße 37 in Villingen unmittelbar neben dem Stadttor wird jetzt aufwändig saniert.Bild: Hans-Jürgen Götz | Bild: Hans-Juergen Goetz

Ärger über Kosten

Die beabsichtigte Sanierung beinhaltet die Fassade auf der Nord- sowie der Ostseite des Gebäudes. Dafür hat die Stadtverwaltung beim Gemeinderat rund 300 000 Euro Finanzmittel beantragt. Allerdings gab es angesichts dieser Kosten einige kritische Nachfragen der Stadträte im Technischen Ausschuss. Denn rund ein Drittel dieser Summe sind für Planungskosten, Architekt und Restaurator vorgesehen. Ziemlich übertrieben fanden einige Stadträte diesen Anteil. Wie berichtet, will das Hochbauamt der Stadt diese Summen überprüfen und dem Gemeinderat erneut Bericht erstatten.

Imposanter Anblick

Die ersten Arbeiten lassen indes erahnen, dass das Gebäude nach der Fassadensanierung einen beeindruckenden Anblick bietet, was die traditionsbewussten Villinger Bürger gewiss freuen dürfte.

Über 500 Jahre alt

Das Gebäude steht schon über 500 in Villingen, das genau Datum ist nicht bekannt. In dem Buch „Häuser und ihre Geschichte“, VS: Kuhn 1998, ist das Gebäude (Seite 25) wie folgt beschrieben: „Über einem Grundriss von 11 mal 8,5 Metern ragt das Gebäude 22 Meter in die Höhe. Der Baubeginn ist wegen nachhaltiger Umbauten nicht feststellbar. Die ältesten datierbaren Bauelemente (stadtauswärts gerichtete Fensterlaibung im 1. Obergeschoß) stammen von 1493/94. Im 2. Obergeschoss befindet sich eine als Arrestzelle genutzte Blockstube. Das Vortor wurde 1840 abgebrochen. 1905 wurde der westliche, 1953 der östliche Personendurchgang erstellt.“

Heutige Nutzung

Im Erdgeschoss und Untergeschoss des Gebäudes, das der Stadt gehört, befindet sich seit den 80er-Jahren die Gaststätte Ratskeller und das Bistro Turmstube. Beide werden seit einigen Jahren von einer griechischen Pächterfamilie betrieben. In den oberen Geschossen befinden sich vier Wohnungen, alle sind nach Auskunft der Stadtverwaltung belegt. Neben einigen Speicherräumen für die Wohnungen ist das riesige Dach allerdings leer. Hier befindet sich lediglich der Zugang zum Oberen Tor.