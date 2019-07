Hintergründe zu einer auf den ersten Blick verblüffenden Konstellation: Beim Gesamtkommandanten kommt es nicht primär auf Schnelligkeit beim Brandeinsatz an.

Villingen-Schwenningen (tri) Markus Megerle aus Horb am Neckar wird neuer Feuerwehr-Kommandant in Villingen-Schwenningen. Nach seiner Wahl sprach der SÜDKURIER mit dem 47-Jährigen. Eine der Fragen an den neuen Gesamtkommandanten der zehn