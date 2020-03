Wer in Villingen ganz im Sinne von Kneipp seine Gesundheit durch Wassertreten stärken möchte, hat Pech: Die alte Wassertret-Stelle beim Kurgarten ist schon vor vielen Jahren abgebaut worden, nach der Sanierung des Kneippbades ist auch das Becken dort weggefallen und so müssen Kneippianer nach Pfaffenweiler, dort gibt es eine intalte Wassertretstelle.

Jetzt besteht aber Hoffnung, dass sich auch in Villingen etwas tut: Berthold Ummenhofer hat für die Freien Wähler im Verwaltungsausschuss einen Antrag gestellt, eine Wassertretstelle in der Brigach zu errichten. Mit dieser Idee hat sich der Kneippverein Villingen/Königsfeld an die Fraktion der Freien Wähler gewendet. Bereits 2015 hatten die Freien Wähler einen Antrag gestellt, in Villingen eine solches Becken zu installieren. Dieses hätte in den Ringanlagen stehen sollen. Hier wären allerdings Kosten von 30 000 bis 50 000 Euro angefallen, da auch Tiefbauarbeiten notwendig gewesen wären. Der städtische Haushalt wäre auch mit jährlichen Kosten für Pflege, Wasser- und Strom belastet worden. Vor dem Hintergrund dieser Kosten haben die Freien Wähler damals Abstand genommen von diesem Antrag.

„Aber wenn man jetzt eine Wassertretstelle in der Brigach realisiert, wäre das natürlich wesentlich günstiger“, argumentiert Ummenhofer. Es müsste nur ein Handlauf und eine Betondecke angebracht werden, eventuell könnte man auch ein Kiesbett aufschütten. Ideal wäre ein Standort in Nähe der Paradiesbrücke beim Bahnhof. Hier seien eh schon Stufen vorhanden und dieser Teil der Brigach werde auch gut genutzt und sei stark frequentiert.

Außerdem biete der Kneippverein an, eine Spendenaktion ins Leben zu rufen, um sich an den Investitionskosten zu beteiligen. Die Stadt soll mit dem Verein in Kontakt treten, um die Aktion zu koordinieren, wünschen sich die Freien Wähler.